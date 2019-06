Boxe – Pronto il reamatch fra Andy Ruiz ed Anthony Joshua: l’incontro si disputerà entro fine 2019

Dopo la clamorosa vittoria del Madison Square Garden, Andy Ruiz jr. è pronto a ripetersi nel rematch che lo vedrà opposto ad Anthony Joshua entro la fine dell’anno

La sua vittoria sembra pura utopia, ma se c’è uno sport nel quale i pronostici possono essere ribaltati a suon di pugni, quello è proprio il pugilato! La sfida fra Anthony Joshua ed Andy Ruiz jr. ha sorpreso non soltanto il pubblico che ha reso sold out il Madison Square Garden, ma anche il mondo intero. Il boxeur messicano, da sfavorito, è riuscito a battere il campione in carica Anthony Joshua, ancora imbattuto in carriera e all’esordio negli Stati Uniti.

Una sconfitta che il britannico avrà presto l’occasione di vendicare. Entro fine 2019 è infatti previsto il rematch titolato fra i due. Tramite Twitter, Eddie Hearn, il promoter dell’incontro del MSG, ha spiegato: “abbiamo attivato la clausola di rivincita: il secondo incontro si farà a novembre o dicembre in una location da definire”.

Valuta questo articolo