Boxe – Partito il countdown per il grande evento del Foro Italico: Michael Buffer presentatore d’eccezione

Il leggendario Michael Buffer presenterà il grande evento dell’11 luglio al Foro Italico di Roma!

Straordinario: per la prima volta una manifestazione di pugilato italiana sarà presentata dal leggendario Michael Buffer. Merito della sinergia tra Opi Since 82, Matchroom Boxing Italy e DAZN. Da decenni, Michael Buffer presenta i più importanti eventi della boxe americana, ma definirlo ring announcer è riduttivo perché la sua popolarità è enorme. Merito delle sue numerose partecipazioni a film e serie televisive di grande successo in cui è stato chiamato ad interpretare se stesso come “Rocky Balboa”, “Creed I & II” “Entourage” e “I Simpson”. Buffer ha anche lavorato alle finali NBA ed altri grandi eventi sportivi. Nella mente del pubblico americano, Michael Buffer è un’icona della grande boxe ed una star del mondo dello spettacolo. La frase con cui annuncia i combattimenti “Let’s get ready to rumble” (prepariamoci alla battaglia) è diventata talmente famosa da indurre Buffer a registrarla come marchio.

La presenza di Michael Buffer dà ulteriore prestigio ad un evento unico nel suo genere: il Foro Italico è un impianto fra i più importanti d’Italia, lo stadio Nicola Pietrangeli è di rara bellezza con le tribune in marmo bianco di Carrara e le statue che circondano il terreno di gioco e DAZN trasmetterà le immagini in diretta in vari continenti. Gli incontri saranno trasmessi in diretta anche nel Regno Unito da Sky Sports U.K. Il pubblico romano accorrerà in massa per vedere in azione i propri beniamini come Emanuele Blandamura ed Emiliano Marsili e tanti altri pugili in ascesa provenienti dalle palestre romane. Senza dimenticare il match tra il campione internazionale dei pesi massimi leggeri WBC Fabio Turchi e Tommy McCarthy. Michael Buffer ha commentato in questo modo la sua trasferta romana: “Mi emoziona venire a Roma l’11 luglio per la sfida Blandamura-Morrison. Roma è famosa nel mondo per la sua storia millenaria di cultura ed arte, ma è anche la casa di grandi eventi sportivi e di fans appassionati che sicuramente riempiranno lo stadio Nicola Pietrangeli per quella che sarà una fantastica notte di boxe.”

I biglietti per la riunione dell’11 luglio sono in vendita su TickeOne.it. Questi i prezzi compresi i diritti di prevendita: 55 Euro per il bordo ring, 20 Euro per la tribuna. Si prevede il tutto esaurito.

