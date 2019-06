Mondiali di calcio femminile – Le azzurre non nascondono le emozioni, la gioia di Bonansea: “alla fine ho pianto”

Le emozioni di Barbara Bonansea dopo la vittoria dell’Italia sulla Cina che regala alle azzurre il pass per i quarti di finale dei Mondiali di calcio femminile

L’Italia di calcio femminile ha staccato oggi pomeriggio il pass per i quarti di finale della rassegna iridata: le azzurre hanno trionfato 2-0 contro la Cina, grazie alle reti di Giacinti e Galli. Un traguardo speciale per l’Italia femminile, che si piazza tra le migliori 8 squadre al mondo e sogna in grande in attesa di scoprire chi tra Olanda e Giappone sarà la sua avversaria ai quarti di finale.

“Siamo tre le prime otto al mondo, è una cosa fantastica, dopo una partita durissima. Oggi ho corso tanto, ho fatto tanta fatica, ma giocavamo contro una squadra molto organizzata, dovevamo prenderle in contropiede, pressandole. Ci siamo riuscite e alla fine ho pianto. La nostra è stata una partita di sacrificio, io dovevo correre da tutte le parti per fermarle, non ho segnato ma ci ha pensato qualcun’altra e va bene così. Ho sempre detto che non c’è nulla di scritto, siamo state formidabili. Arrivare prime nel girone è stata la chiave di essere arrivate fin qui. Olanda e Giappone? Sono due squadra difficili, ma ci devono temere anche loro, visto che siamo arrivate fin qui“, ha affermato Barbara Bonansea ai microfoni Sky.

