Beach Volley, sorteggiati i gironi dei Campionati Mondiali in programma ad Amburgo

Questa mattina sono stati sorteggiati i gironi per i prossimi Campionati Mondiali di beach volley in programma ad Amburgo

Si è svolto questa mattina alle 12 il sorteggio dei prossimi Campionati Mondiali di beach volley, in programma allo stadio “Am Rothenbaum” di Amburgo dal 28 giugno al 7 luglio 2019. Sia per quanto riguarda il torneo maschile sia per quello femminile, le 48 coppie in gara sono state suddivise in 12 pool da quattro formazioni ciascuna.

Nel torneo femminile, la coppia tricolore composta da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth è stata inserita nella pool A e se la dovrà vedere con le padrone di casa Ittlinger-Laboureur (Germania), le sorelle Mcnamara (Canada) e Michellle-Pati (Paraguay).

Nel torneo maschile, i vice campioni olimpici Paolo Nicolai e Daniele Lupo sono stati sorteggiati nella pool H come testa di serie insieme ad Andre-George (Brasile), Seidl-Waller (Austria) e Soares-Nguvo (Mozambico). Alex Ranghieri e Marco Caminati, che parteciperanno in virtù della Wild Card ottenuta, sono stati inseriti invece nella pool C con Krasinikov-Stoyanovsky (Russia), Doppler-Horst (Austria) e Gottsu-Ageba (Giappone).

Le pool delle coppie azzurre

Pool A femminile

Ittlinger-Laboureur (Germania)

Menegatti-Orsi Toth (Italia)

Mcnamara-Mcnamara (Canada)

Michellle-Pati (Paraguay)

Pool C maschile

Krasinikov-Stoyanovsky (Russia)

Doppler-Horst (Austria)

Ranghieri-Caminati (Italia)

Gottsu-Ageba (Giappone)

Pool H maschile

Nicolai-Lupo (Italia)

Andre-George (Brasile)

Seidl-Waller (Austria)

Soares-Nguvo (Mozambico)

