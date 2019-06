Beach Volley, scatta domani a Cesenatico la seconda tappa del Campionato Italiano Assoluto

A Cesenatico si alza il sipario per la seconda tappa del campionato italiano assoluto che torna a scaldare atleti e appassionati

La settimana tricolore del Beach Volley a Cesenatico entra nel clou e, dopo le tappe giovanili U19 e U21, tira su il sipario per la seconda tappa del campionato italiano assoluto che torna a scaldare entusiasmo e passione di atleti, addetti ai lavori ed appassionati dopo il successo della prima tappa a Milano. 110 coppie al via tra maschile e femminile per un totale di 220 atleti che si daranno battaglia sui 7 campi allestiti, grazie alla collaborazione del CR FIPAV Emilia Romagna e della Beach Volley University con il supporto del Comune di Cesenatico, nella storica location della spiaggia libera sotto al grattacielo di Cesenatico che, tra gli ultimi eventi di spicco, nel 2013 ha ospitato una finale tricolore, nel 2014 un campionato europeo U20 e nel 2015 la Coppa Italia.

Non calcherà la spiaggia di Cesenatico la coppia tricolore formata da Enrico Rossi e Adrian Carambula che prenderà parte ai mondiali di Amburgo grazie al ripescaggio ottenuto proprio in queste ore. Saranno invece presenti, tra le 60 coppie maschili, i gemelli Ingrosso freschi di vittoria a Milano nella prima tappa, la coppia testa di serie numero uno della lista d’ingresso Andreatta-Abbiati e atleti di calibro internazionale come la coppia nazionale slovena formata da Jan Pokersnik e Nejc Zemljak e il nazionale del Quatar Julio Cesar Do Nascimento che si ripresenta dopo la tappa di Milano ma questa volta in coppia con l’italiano Davide Benzi. Spiccano i nomi del volley indoor di SuperLega come Simone Parodi a Latina in questa stagione e del ceco Donovan Dzavoronok, schiacciatore con la maglia di Monza. Le cinquanta coppie maschili in qualifica si daranno battaglia domani per conquistare i sei posti nel main draw e aggiungersi alle dieci coppie gi&agr ave; qualificate. Tra le wild card assegnate quella ai campioni della tappa U21 di Cesenatico Viscovich-Cherin e alla coppia Parodi-Crusca.

Con 50 coppie presenti nella lista delle qualifiche, sarà necessario un pre-turno tra le ultime quattro della lista dal quale in due passeranno al tabellone a 48 a eliminazione diretta che assegnerà alla fine i sei pass per il main draw che si svolgerà con la consueta formula della doppia eliminazione a 16 coppie. Nella lista d’ingresso femminile Toti-Allegretti si presentano come testa di serie numero uno dopo la vittoria della prima tappa a Milano in una tappa che vede al via 50 coppie. Tra le wild card assegnate quella alla prima classificata della tapppa U21 di Cesenatico Gabrielli-Mengaziol e per Reka Orsi Toth, reduce dal nono posto al mondiale U21 in Thaliandia insieme a Chiara They, in coppia con Margherita Bianchin. Presenti nel main draw anche le nazionali slovene Kotnik-Jancar e le neozelandesi Kirwan-MacDonald.

Le 40 coppie femminili presenti in qualifica, danno la possibilità alle prime 8 coppie in qualifica di saltare il primo turno di gara per la consueta formula a 48 coppie ad eliminazione diretta.

Le 6 coppie che otterranno il pass per il main draw si aggiungeranno alle 10 già qualificate. La formula del tabellone principale prevede la doppia eliminazione con 16 coppie al via. A dirigere le gare del week end di Cesenatico saranno 18 ufficiali di gara coadiuvati dal lavoro di 4 supervisori.

Maschile (60 coppie)

Main Draw (10+6): 1. Andreatta Tiziano-Abbiati Andrea, 2. Manni Fabrizio-Bonifazi Carlo, 3. Pokersnik Jan-Zemljak Nejc, 4. Cecchini Matteo-Dal Molin Davide, 5. De Fabritiis Giacomo-Michienzi Davide, 6. Ingrosso Paolo-Ingrosso Matteo, 7. Chinellato Simone-Pizzolotto Giorgio, 8. Geromin Federico-Camozzi Matteo, 9. Parodi Simone-Crusca Michele, 10. Viscovich Marco-Cherin Simone.

Qualifiche (50): 1. Lupo Andrea-Vanni Francesco, 2. Storari Andrea-Montinaro Francesco, 3. Alfieri Manuel-Sacripanti Mauro, 4. Canegallo Matteo-Casellato Tommaso, 5. Krumins Davis-Kessler Joshua, 6. Do Nascimento Julio Cesar-Benzi Davide, 7. Manni Emiliano-Colaberardino Luca, 8. Cottarelli Francesco-Ceccoli Edgardo, 9. Di Silvestre Paolo Luigi-Sette Felice, 10. Dzavoronok Donovan-Pizzileo Tommaso, 11. Bertoli Matteo-Bigarelli Luca, 12. Rossi Lorenzo-Morelli Giulio, 13. Romani Filippo-Arienti Alessandro, 14. Margaritelli Francesco-Marta Alessandro, 15. Boniotti Andrea-Dall’olio Andrea, 16. Alessandrini Davide-Porcellini Luca, 17. Malavolta Marco-Cofani Daniele, 18. Boesso Filippo-Gabriele Pasquale, 19. Tiozzo Nicola-Maniero Emilio, 20. Tascone Marco-Cerri Daniel, 21. Fioretta Samuele-Major Antony, 22. Saravini Luca-Girgi s Atef Adel Nassif, 23. Cravera Luca-Bulgarelli Filippo, 24. Giunta Tommaso-Molari Giorgio, 25. Taramasco Andrea-Balestra Fabio, 26. Negri Marco Emilio-Croati Edoardo, 27. Barlassina Claudio-Siccardi Nicolo’, 28. Maletti Marco-Loglisci Gianluca, 29. Siri Matteo-Zanella Davide, 30. Furgani Simone-Bettucchi Andrea, 31. Panizza Marco-Gangemi Orazio, 32. Raggi Simone-Fedi Simone, 33. Ciccarelli Luca-D’amico Damiano Gaetano, 34. Breda Riccardo-Michieli Francesco, 35. Zangrillo Andrea-Tretto Mauro, 36. Agostini Giordano-Vecchioni Jordan, 37. Facchini Giacomo-Facchini Lorenzo, 38. Matteoni Fabio-Mattei Andrea, 39. Sordelli Marco-Dimatteo Fabio, 40. Lelli Francesco-Giorgianni Salvatore, 41. Mincione Luca-Moro Riccardo, 42. Francesconi Alessandro-Carpita Luca, 43. Attanasio Gabriele-Bernieri Di Lucca Diego, 44. Fabbri Stefano-Podesta’ Simone, 45. Graziani Andrea-Mazzotti Matteo, 46. Raisa Marco-Ballerio Federico, 47. D’orio Lorenzo-Spirito Mario, 48. Andrighetti Enrico-Gazzola Andrea, 49. Ar ceci Filippo-Lucarini Mattia, 50. Giorgi Matteo-Falzaresi Luca.

Femminile (50 coppie)

Main Draw (10+6): 1. Toti Giulia-Allegretti Jessica, 2. Kotnik Tjasa-Jancar Tjasa, 3. Colombi Elena-Breidenbach Sara, 4. Allegretti Debora-Annibalini Eleonora, 5. Benazzi Giada-Leonardi Silvia, 6. Sacco Noemi-Enzo Irene, 7. Kirwan Francesca-Macdonald Olivia, 8. Meniconi Beatrice-Galazzo Sonia, 9. Bianchin Margherita-Orsi Toth Reka, 10. Gabrielli Sara-Mengaziol Valentina.

Qualifiche (40): 1. Colzi Alessandra-Gili Eleonora, 2. Barboni Arianna-Puccinelli Claudia, 3. Costantini Silvia-Lantignotti Michela, 4. Ferraris Carolina-Michieletto Francesca, 5. They Chiara-Gradini Alice, 6. Rinaldini Daniela-Godenzoni Giada, 7. Boscolo Stefania-Boscolo Gloria, 8. Aime Silvia-Cimmino Serena, 9. Giacosa Silvia-Prioglio Rossana, 10. Guidi Elena-Arboit Federica Alessan, 11. Franzoni Sara-Batori Cecilia, 12. Bulgarelli Silvia-Leoni Sara, 13. Culiani Michela-Fiore Emanuela, 14. Saguatti Giulia-Dalmazzo Anna, 15. Langellotti Lodovica-Stacchiotti Milena, 16. Puccini Chiara-Lo Prieno Giulia, 17. Rottoli Sharin-Piccoli Anna, 18. Scarponi Enrica-Palombo Roberta, 19. Baravelli Vania-Battara Silvia, 20. Bandieri Valentina-Armatura Cecilia, 21. Foresti Martina-Moneta Serena, 22. Cozzi Valentina-Piani Vittoria Alic e, 23. Meggiolaro Martina-Cutri Sabrina, 24. Consolini Zeudi-Corsi Erika, 25. Shpuza Oriola-Brembilla Sharon, 26. Favini Erica-Sassone Marta Eugenia, 27. Panzetta Tatiana-Brilli Anna, 28. Barbuiani Cecilia-Rolla Giuseppina, 29. Magi Vittoria-Stecconi Cecilia, 30. Di Prima Valentina-Shpuza Oltiona, 31. Balducci Sofia-Rubini Giulia, 32. Maestri Chiara-Mazzotti Bianca, 33. Lamperti Sara-Maiocchi Chiara, 34. Cornia Claudia-Bertoli Silvia, 35. Mori Anna-Parenzan Cristiana, 36. Ujka Alessia-Olivero Susanna, 37. Ottaviani Ilaria-Mingardi Camilla, 38. Bacci Federica-Palombino Mhairi, 39. Tosatti Sara-Negretti Beatrice, 40. Balzani Valentina-Sabbioni Debora.

