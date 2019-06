Beach Volley, Paolo Nicolai pronto per il Campionato del Mondo: “fieri di rappresentare l’Italia”

Il giocatore azzurro ha parlato alla vigilia della quindicesima edizione dei campionati mondiali di beach volley

Tutto è pronto, la quindicesima edizione dei campionati mondiali maschili e femminili di beach volley è pronta ad iniziare, regalando spettacolo ed emozioni. Paolo Nicolai non vede l’ora di scendere in spiaggia, come sottolineato alla vigilia dell’evento di Amburgo: “il Mondiale è una grande sfida. È un torneo molto lungo, con regole leggermente diverse dai tornei del World Tour. Assegna un titolo importante e tutti i migliori sono qui per conquistarlo. Ogni occasione di competere con squadre forti è un momento di crescita che ci permetterà di avvicinarci alla qualificazione olimpica. Siamo felici e fieri di rappresentare ancora una volta l’Italia. Se avessimo bisogno di ulteriori motivazioni oltre a quella di scendere in campo in un Mondiale sarebbe un problema. Dobbiamo essere concentrati sul nostro gioco, pensare partita per partita e goderci il privilegio di poter giocare questo tipo di manifestazioni“.

