Beach Volley – Definito il tabellone del Campionato italiano assoluto

Campionato Italiano Assoluto: definito il tabellone principale a Cesenatico

Emozioni e spettacolo nella prima giornata di gare a Cesenatico, nella seconda tappa del campionato italiano assoluto di beach volley, che ha assegnato sei pass maschili e sei femminili per il tabellone principale che vedrà al via con la formula del tabellone a doppia eliminazione, dalla mattinata di domani, sedici coppie maschili e sedici femminili con le sei provenienti dalle qualifiche che si aggiungono alle dieci già qualificate.

E’ stata battaglia, non senza sorprese, nelle qualifiche maschili con cinquanta coppie in gara, per sei posti nel main draw, di fronte con la formula ad eliminazione diretta. A conquistare l’accesso al week end di main draw sono state le coppie Storari-Montinaro, Alfieri-Sacripanti, Do Nascimento-Benzi, Cottarelli-Ceccoli, Di Silvestre-Sette e Lupo-Vanni. Tre le vittorie, nelle qualifiche di oggi, per ogni coppia che ha conquistato l’accesso al main draw di domani. Due i 2-1 nelle finali delle qualifiche maschili di oggi, quello dell’avvincente sfida tra Manuel Alfieri e Mauro Sacripanti di fronte al ceco Donovan Dzavoronok in coppia con Tommaso Pizzileo concluso 15-10 al terzo set e quello tra Andrea Storari e Francesco Montinaro vincenti su Matteo Bertoli e Luca Bigarelli nella sfida conclusa 15-12 a favore dei primi, al terzo set. Passa il turno anche il nazionale qatariota Julio Cesar Do Nascimento in coppia con Davide Benzi, la coppia formata dal regista di P adova Francesco Cottarelli e Edgardo Ceccoli, l’ex azzurrino del beach Felice Sette in coppia con Paolo Di Silvestre e Andrea Lupo insieme a Francesco Vanni.

Nelle qualifiche femminili passaggio del turno per le azzurre Barboni-Puccinelli, Costantini-Lantignotti, Rinaldini-Godenzoni, le azzurrine del Club Italia They-Gradini, Puccini-Lo Prieno, Colzi-Gili. Da domani sarà battaglia sui sette campi della spiaggia libera sotto il grattacielo di Cesenatico con l’ingresso di tanti big del beach volley insieme ad atleti provenienti dalla tappa U21 e ad altri provenienti dal volley indoor come Simone Parodi, in SuperLega a Latina in questa stagione, che si presenta nel main draw di Cesenatico in coppia con Michele Crusca.

Qualifiche Maschili – Finali

Storari Andrea-Montinaro Francesco – Bertoli Matteo-Bigarelli Luca 2-1 (21-18, 20-22, 15-12)

Alfieri Manuel-Sacripanti Mauro – Dzavoronok Donovan-Pizzileo Tommaso 2-1 (21-19, 15-21, 15-10)

Do Nascimento Julio Cesar-Benzi Davide – Manni Emiliano-Colaberardino Luca 2-0 (21-13, 21-13)

Krumins Davis-Kessler Joshua – Cottarelli Francesco-Ceccoli Edgardo 0-2 (19-21, 10-21)

Canegallo Matteo-Casellato Tommaso – Di Silvestre Paolo Luigi-Sette Felice 0-2 (18-21, 14-21)

Lupo Andrea-Vanni Francesco – Rossi Lorenzo-Morelli Giulio 2-0 (23-21, 21-14)

Qualifiche Femminili – Finali

Barboni Arianna-Puccinelli Claudia – Franzoni Sara-Batori Cecilia 2-0 (21-12, 21-16)

Costantini Silvia-Lantignotti Michela – Langellotti Lodovica-Stacchiotti Milena 2-0 (21-17, 21-14)

Rinaldini Daniela-Godenzoni Giada – Boscolo Stefania-Boscolo Gloria 2-1 (21-14, 15-21, 15-10)

They Chiara-Gradini Alice – Rottoli Sharin-Piccoli Anna 2-0 (23-21, 21-17)

Ferraris Carolina-Michieletto Francesca – Puccini Chiara-Lo Prieno Giulia 1-2 (21-14, 18-21, 13-15)

Colzi Alessandra-Gili Eleonora – Ottaviani Ilaria-Mingardi Camilla 2-0 (21-17, 21-14)

Le coppie nel Main Draw di Cesenatico

Maschile

Main Draw (10+6): 1. Andreatta Tiziano-Abbiati Andrea, 2. Manni Fabrizio-Bonifazi Carlo, 3. Pokersnik Jan-Zemljak Nejc, 4. Cecchini Matteo-Dal Molin Davide, 5. De Fabritiis Giacomo-Michienzi Davide, 6. Ingrosso Paolo-Ingrosso Matteo, 7. Chinellato Simone-Pizzolotto Giorgio, 8. Geromin Federico-Camozzi Matteo, 9. Parodi Simone-Crusca Michele, 10. Viscovich Marco-Cherin Simone.

Dalle qualifiche (6): Storari-Montinaro, Alfieri-Sacripanti, Do Nascimento-Benzi, Cottarelli-Ceccoli, Di Silvestre-Sette e Lupo-Vanni.

Femminile

Main Draw (10+6): 1. Toti Giulia-Allegretti Jessica, 2. Kotnik Tjasa-Jancar Tjasa, 3. Colombi Elena-Breidenbach Sara, 4. Allegretti Debora-Annibalini Eleonora, 5. Benazzi Giada-Leonardi Silvia, 6. Sacco Noemi-Enzo Irene, 7. Kirwan Francesca-Macdonald Olivia, 8. Meniconi Beatrice-Galazzo Sonia, 9. Bianchin Margherita-Orsi Toth Reka, 10. Gabrielli Sara-Mengaziol Valentina.

Dalle qualifiche (6): Barboni-Puccinelli, Costantini-Lantignotti, Rinaldini-Godenzoni, They-Gradini, Puccini-Lo Prieno, Colzi-Gili.

