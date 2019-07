Beach Volley, cala il sipario a Cesenatico: i risultati della seconda tappa del campionato assoluto

Questi i risultati della seconda tappa del campionato italiano di beach volley svoltasi a Cesenatico

Record di coppie presenti nella seconda tappa del campionato italiano di beach volley appena conclusa a Cesenatico. 110 coppie per un totale di 220 atleti che da venerdì ad oggi si sono dati battaglia sui 7 campi allestiti sotto al grattacielo di Cesenatico per vivere un altro week end di emozioni sulla sabbia. Come in un dejavù a vincere sono state ancora, come a Milano, le coppie formate da Giulia Toti e Jessica Allegretti al femminile e dai gemelli Ingrosso al maschile in un cammino concluso con una finale vinta senza troppe difficoltà per entrambe le coppie vincitrici. Dopo aver conquistato la semifinale, percorrendo senza alcuna sconfitta il tabellone vincenti nel main draw, Giulia Toti e Jessica allegretti bissano la vittoria di Milano, portando a casa la seconda tappa consecutiva del campiona to italiano dopo aver battuto in una finale entusiasmante Silvia Costantini e Michela Lantignotti col punteggio di 2-0, e commentano così la vittoria: “Siamo contentissime – le parole a caldo di Giulia Toti – perchè confermarsi è sempre dura. E’ arrivato il bis e ce lo godiamo per poche ore perchè tra qualche giorno bisogna già pensare alla tappa di Cagliari. Questa di Cesenatico – ha commentato Jessica Allegretti – è stata una tappa davvero impegnativa, di fronte abbiamo trovato squadre davvero pronte e ben allenate. Per scaramanzia non voglio aggiungere altro – conclude Toti – ma meglio di così non potevamo cominciare”. Sul gradino più basso del podio la coppia slovena formata da Tjasa Kotnik e Tjasa Jancar che nella finale per il terzo posto hanno battuto Rinaldini-Godenzoni 2-0. Al maschile ancora una vittoria di tappa per i gemelli Paolo e Matteo Ingrosso che, dopo aver conquistato l’accesso alla semifinale v incendo il quarto turno perdenti questa mattina, hanno prima battuto in semifinale Do Nascimento Benzi e poi in finale la coppia formata da Fabrizio Manni e Carlo Bonifazi riscattando la sconfitta subita ieri con la coppia romana nel terzo turno vincenti. E’ stata una finale a senso unico quella giocata dai salentini che col punteggio di 2-0 hanno portato a casa la seconda tappa della stagione. Questi i commenti dei gemelli Ingrosso dopo la vittoria: “E’ stata una bella vittoria nonostante arrivassimo dal quarto turno perdenti dopo la sconfitta proprio con Manni-Bonifazi con una buona dose di fatica nelle gambe. Sapevamo che i nostri avversari formavano una coppia tosta, oggi abbiamo avuto la dimostrazione che dobbiamo sempre giocare al cento senza abbassare mai la concentrazione. Dopo averli studiati nella prima parte della finale abbiamo capito poi come giocare e abbiamo conquistato una bella vittoria”. Terzo posto per il qatariota Do Nascimento in coppia con Davide Benzi grazie alla vittoria nella finale per il terzo posto su Abbiati-Andreatta. MVP della tappa di Cesenatico sono stati eletti Giulia Toti e Paolo Ingrosso. A tracciare il bilancio della tappa di Cesenatico, che ha segnato la presenza di oltre 220 coppie in totale tra tappe giovanili e campionato assoluto, è stato il responsabile Beach Volley FIPAV Fabio Galli: “abbiamo iniziato col botto a Milano questa stagione di campionato assoluto e abbiamo battuto il record qui a Cesenatico con la presenza di 110 coppie. E’ stato un successo del beach volley che ci da fiducia e ci spinge a crescere ancora. C’è grande interesse intorno a questa disciplina, lo percepiamo giorno dopo giorno, da parte di addetti ai lavori e appassionati. Siamo sulla strada giusta per fare una grande stagione”. Prossimo appuntamento col campionato italiano di beach volley a Cagliari dal 5 al 7 luglio per la terza tappa nella stessa location che dall’8 al 10 luglio ospiterà il Trofeo dell e Regioni – Kinderiadi di beach volley.

Il racconto delle finali

Finale 1/2 femminile: Toti Giulia-Allegretti Jessica – Costantini Silvia-Lantignotti Michela 2-0 (21-17, 21-14)

Il match tra le vincitrici della tappa di Milano e la coppia Costantini-Lantignotti si gioca con la bellisima cornice del pubblico di Cesenatico. In palio la seconda tappa del campionato italiano assoluto di beach volley. Nei primi scambi del match un errore in attacco di Allegretti porta sul +2 le avversarie sul 2-4 prima di ritrovare subito la parità sul 4-4. Il vantaggio arriva suò 5-4 su errore in attacco di Costantini. La parallela vincente di Toti segna il punto del 11-10. Alla metà del set si arriva in parità, il colpo vincente di Lantignotti segna il 14-14. Un importante break arriva sul 19-17 a favore di Toti-Allegretti sul finale di primo set seguito dal servizio vincente di Allegretti per il primo set point. Il primo parziale si chiude sul punteggio di 21-17 su errore in fase di costruzione da parte di Costantini-Lantignotti. Il secondo set viaggia sull’equilibro come il primo con Costantini-Lantignotti, sotto nel computo dei set, avanti 9-10. Vantaggio annullato su attacco vincente di Allegretti per il sorpasso sul punteggio di 11-10, il muro di Toti aumenta il vantaggio sul 15-12. Toti-Allegretti sembrano controllare bene il vantaggio portandosi sul 17-13 su errore in fase di ricostruzione di Costantini-Lantignotti. Toti mette a terra la ricezione lunga di Lantignotti e segna il 19-13. Sul 20-14 sono 6 le palle match a favore di Toti Allegretti. Allegretti chiude il match con un attacco vincente sul 21-14 portando a casa la seconda tappa consecutiva di questo campionato italiano.

MVP: Giulia Toti

Finale 1/2 maschile: Ingrosso Paolo-Ingrosso Matteo – Manni Fabrizio-Bonifazi Carlo 2-0 (21-14, 21-15)

Avvio sprint dei gemelli Ingrosso che si portano avanti di tre lunghezze sul 4-1 sulla coppia romana formata da Manni e Bonifazi. Il 6-2 a favore dei gemelli salentini arriva su una palla millimetrica ben giocata da Matteo Ingrosso. Il vantaggio resta costante fino al 9-5 col lungolinea sempre di Matteo Ingrosso. Un errore in attacco di Bonifazi porta il distacco a 5 lunghezze sul 17-12. Il primo set, chiuso senza troppe difficoltà dai gemelli salentini, si chiude sul 21-14 con un muro di Matteo Ingrosso. Secondo set ancora all’insegna della coppia vincitrice della prima tappa di Milano, gemelli Ingrosso subito avanti 5-2. Il muro di Paolo Ingrosso porta il punteggio sul 8-4. Block out vincente di Matteo Ingrosso per il 12-6. Bonifazzi segna il 12-7 con un lungolinea vincente. In una finale presa in mano e portata avanti dai gemelli Ingrosso, il racconto non cambia nel prosieguo del set. Un attacco out di Manni segna il 15-7 a favore degli Ingrosso. Due mur i consecutivi di Carlo Bonifazi portano il distacco a 5 lunghezze sul 17-12. Su una grande azione ben giocata dagli Ingrosso arriva il 19-13. Matteo Ingrosso chiude con un diagonale vincente per il 20-14 con 6 palle match tra le mani. Matteo Ingrosso chiude il match con il 21-15 che vale la seconda tappa consecutiva del campionato italiano di beach volley.

MVP: Paolo Ingrosso

I risultati di oggi

Femminile

4p

Rinaldini Daniela-Godenzoni Giada – Benazzi Giada-Leonardi Silvia 2-0 (21-12, 21-17)

Kotnik Tjasa-Jancar Tjasa – Kirwan Francesca-Macdonald Olivia 2-1 (20-22, 21-15, 15-8)

Semifinali

Costantini Silvia-Lantignotti Michela – Rinaldini Daniela-Godenzoni Giada 2-1 (12-21, 21-19, 16-14)

Toti Giulia-Allegretti Jessica – Kotnik Tjasa-Jancar Tjasa 2-0 (21-15, 21-17)

Finale 3/4

Kotnik Tjasa-Jancar Tjasa – Rinaldini Daniela-Godenzoni Giada 2-0 (22-20, 21-15)

Finale 1/2 (differita TV tra le 23.45 e le 01.40 su Raisport)

Toti Giulia-Allegretti Jessica – Costantini Silvia-Lantignotti Michela 2-0 (21-17, 21-14)

Podio femminile: 1. Toti Giulia-Allegretti Jessica, 2. Costantini Silvia-Lantignotti Michela, 3. Kotnik Tjasa-Jancar Tjasa.

Maschile

4p: Di Silvestre Paolo Luigi-Sette Felice – Ingrosso Paolo-Ingrosso Matteo 0-2 (16-21, 16-21)

4p: Pokersnik Jan-Zemljak Nejc – Andreatta Tiziano-Abbiati Andrea 0-2 (20-22, 21-23)

Semifinali

Do Nascimento Julio Cesar-Benzi Davide – Ingrosso Paolo-Ingrosso Matteo 0-2 (16-21, 18-21)

Manni Fabrizio-Bonifazi Carlo – Andreatta Tiziano-Abbiati Andrea 2-1 (17-21, 21-17, 22-20)

Finale 3/4

Do Nascimento Julio Cesar-Benzi Davide – Andreatta Tiziano-Abbiati Andrea 2-0 (21-15, 21-16)

Finale 1/2 (differita TV tra le 23.45 e le 01.40 su Raisport)

Ingrosso Paolo-Ingrosso Matteo – Manni Fabrizio-Bonifazi Carlo 2-0 (21-14, 21-15)

Podio maschile: 1. Ingrosso Paolo-Ingrosso Matteo, 2. Manni Fabrizio-Bonifazi Carlo, 3. Do Nascimento Julio Cesar-Benzi Davide.

Valuta questo articolo