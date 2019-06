Bayern Monaco, niente riscatto per James Rodriguez: il colombiano torna al Real Madrid

Come anticipato dal CEo dei bavaresi, non è stato esercitato il riscatto per James Rodriguez che tornerà dunque al Real Madrid

James Rodriguez torna al Real Madrid, il Bayern Monaco infatti non ha esercitato il riscatto dopo due anni di prestito. Termina così l’avventura del colombiano in Bundesliga, caratterizzata da 67 presenze condite da 15 gol e 20 assist.

Già ieri il CEO dei bavaresi Rummenigge aveva anticipato il mancato riscatto, ufficializzato oggi con una nota dal Bayern Monaco. Queste le parole di James Rodriguez dopo l’ufficialità del suo addio al Bayern: “il mio grande ringraziamento va all’intero club e ai tifosi che ci hanno sempre sostenuto. Sono stati due anni indimenticabili per me a Monaco e mi sono sempre sentito molto bene qui. Prendo i ricordi migliori e auguro all’FC Bayern il meglio per il futuro“.

