Basket, Serie A – Gallinari non ha dubbi: “Ettore Messina perfetto per Milano. Un giorno vorrei tornare”

Danilo Gallinari appoggia l’arrivo di Ettore Messina sulla panchina di Milano: il cestista dei Clippers apre la porta ad un possibile ritorno in Serie A

La stagione appena conclusa è stata alquanto negativa per l’Olimpia Milano. Mancato l’accesso ai Playoff di Eurolega, eliminata al secondo turno in quelli della Serie A, Milano ha chiuso con in bacheca solo la Supercoppa Italia vinta ad inizio anno. A farne le spese è stato Simone Pianigiani, sostituito da Ettore Messina.

Arrivo accolto con grande entusiasmo da Danilo Gallinari che, intervenuto al talk ‘Le mani del Gallo’ presso l’Auditorium del Campus dell’Università dell’Humanitas di Rozzano, ha dichiarato: “sono convinto sia l’uomo giusto per provare a vincere l’Eurolega, per il palmares che ha, per il curriculum che ha. Ne ha vinte quattro, sa come ci si arriva lì, fino in fondo. Non è che Pianigiani non lo sapesse, io con Simone ho fatto 7 anni meravigliosi in Nazionale ed è un allenatore super, ma sono felice per Messina. Ci ha provato nella Nba ma non ha avuto la giusta opportunità, Milano è la piazza giusta, al momento giusto. Non ho mai nascosto mi piacerebbe tornare. Mi ritengo ancora relativamente giovane e quindi vorrei stare qualche anno negli Stati Uniti. Ma giocare ancora una volta con la maglia dell’Olimpia sarebbe un sogno, speriamo solo il mio corpo regga“.

