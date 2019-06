9 anni fa la nota a scuola “pensa troppo al basket”, Marco Spissu ad un passo dal sogno: la sua insegnante tifosa n°1

Dalla nota della professoressa al sogno Scudetto: Marco Spissu in campo per la finale di Playoff di Serie A con una tifosa speciale in tribuna

Sassari sta vivendo una favola speciale grazie alla squadra di basket maschile, che scenderà in campo per il titolo di campione d’Italia. La squadra guidata da Pozzecco ha liquidato in tre partite l’Olimpia Milano in semifinale, attendendo adesso di scoprire chi dovrà sfidare tra Cremona e Venezia.

Intanto i giocatori continuano a mantenere la concentrazione alta in vista di un importante appuntamento, che nessun sardo vorrà perdersi. Grandi e piccini, di professioni differenti: in tantissimi popolano il palazzetto di Sassari per dare tutto il supporto possibile ai giocatori in campo. Tra coloro che non riesce a perdersi una partita c’è anche un’insegnante, che ha avuto tra i suoi banchi proprio un giocatore del Sassari. Stiamo parlando i Marco Spissu: il playmaker 24enne è nato proprio a Sassari e con la sua squadra del cuore potrebbe presto coronare un sogno.

Spissu ha una storia davvero speciale da raccontare, legata proprio a quell’insegnante che ogni domenica si siede in tribuna a fare il tifo per lui: a 15 anni, Marco era infatti già innamoratissimo della pallacanestro, per la sua insegnante di italiano era troppo distratto dalla sua passione, tanto da ricevere una nota da far leggere ai genitori.

“Per la madre di Marco Spissu. Le comunico che Marco oggi non ha seguito la lezione perché pensava al basket. Cordiali saluti”, questa la nota scritta dall’insegnante. Marco, ovviamente, non ha fermato la sua grande passione per questo, anzi ha proseguito con costanza e impegno, che lo hanno premiato. Lunedì inizia la sfida per il titolo di campione d’Italia e Marco avrà in tribuna come tifosa speciale anche quell’insegnante, che adesso si è sicuramente ricreduta.

