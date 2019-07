Barcellona, senti Guardiola: “non so se Neymar possa ritornare, è come se lo facessi io…”

Pep Guardiola commenta il possibile ritorno di Neymar al Barcellona: l’allenatore spagnolo, ex blaugrana, insicuro sulle possibilità di vedere il brasiliano nuovamente in catalogna

Intervistato dal quotidiano catalano ‘Ara’, Pep Guardiola ha commentato la possibilità che Neymar possa lasciare il PSG per tornare al Barcellona. Negli ultimi giorni, si sono fatte sempre più insistenti le voci che vorrebbero il brasiliano vestire nuovamente la maglia blaugrana, ma Pep Guardiola non ne sarebbe così convinto: “Neymar è un giocatore straordinario, ma non saprei. E’ come se tornassi io. Sarebbe lo stesso? Io non sono la stessa persona e non sono sicuro che Neymar lo sia. Certo che è molto bravo, nessun dubbio su questo. Io ct della Spagna? Non mi hanno mai offerto la Spagna, quello che ha detto Pedro Sanchez (premier iberico, ndr) è una bugia”.

Valuta questo articolo