Barcellona, lo spogliatoio non vuole Griezmann: l’allenatore Valverde però dà l’ok al trasferimento

Ernesto Valverde dà il via libera al trasferimento di Antoine Griezmann al Barcellona: lo spogliatoio blaugrana però non vede di buon occhio l’arrivo del calciatore dell’Atletico Madrid

Nelle scorse settimane era circolato un particolare rumor di mercato secondo il quale il Barcellona sarebbe stato pronto a pagare la clausola rescissoria da 120 milioni di euro presente nel contratto di Antoine Griezmann. Un’operazione da urlo, capace di portare in Catalogna uno dei migliori attaccanti attualmente presenti in Europa. Lo spogliatoio del Barcellona però non sembra aver preso bene la notizia, un po’ per la rivalità con il giocatore dell’Atletico Madrid, un po’ per qualche dubbio sul suo carattere, espresso per altro anche da un grande ex come Rivaldo.

Secondo il quotidiano spagnolo AS però, l’allenatore del club campione di Spagna, Ernesto Valverde, avrebbe dato il suo ok all’arrivo di Antoine Griezmann al Barcellona, non curandosi dell’opinione del resto della squadra. Toccherà adesso al tecnico riuscire a far integrare al meglio l’attaccante Campione del Mondo con la Francia con il resto dello spogliatoio che sembra avere più di un pregiudizio su di lui.

Valuta questo articolo