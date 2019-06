Barcellona, si insiste per Antoine Griezmann: svelata dai media francesi una… riunione segreta

Il club blaugrana avrebbe incontrato in gran segreto la scorsa settimana l’entourage del giocatore per definire l’operazione

Il Barcellona non ha assolutamente mollato la presa per Antoine Griezmann, anzi il club blaugrana sta lavorando ancora più duramente sotto traccia per chiudere il suo trasferimento in Catalogna.

Secondo quanto riferito dai media francesi, la settimana scorsa i dirigenti blaugrana hanno incontrato in gran segreto gli agenti del giocatore, con l’obiettivo di definire una volta per tutte l’operazione. Dal primo luglio, la clausola di risoluzione per liberare Griezmann dall’Atletico Madrid scenderà da da 200 a 120 milioni, dunque sarà quello il giorno in cui il Barcellona metterà mano al portafogli per ingaggiare ufficialmente l’attaccante francese. Come se non bastasse, pare che lo stesso Griezmann possa partecipare all’operazione, intervenendo in prima persona insieme ai dirigenti blaugrana.

