Barcellona, il ritorno di Neymar in blaugrana prende corpo: individuata la chiave per sbloccare l’operazione

Il club blaugrana spinge con il Paris Saint-Germain per arrivare a Neymar, in cambio può finire a Parigi Dembelé

Il Barcellona spinge per riportare in Catalogna Neymar Jr, è questo l’obiettivo dichiarato dei blaugrana che vogliono ricomporre il trio formato dal brasiliano, Messi e Suarez.

Secondo i media spagnoli, la chiave per sbloccare la difficile trattativa con il Paris Saint-Germain è Ousmane Dembelé, che potrebbe essere sacrificato nonostante sia arrivato l’estate scorsa dal Borussia Dortmund in cambio di 105 milioni. L’entourage di Neymar spinge per questa soluzione, nonostante dal diretto interessato non siano mai arrivate dichiarazioni in tal senso. Nei prossimi giorni sono attese novità, ma è certo che il Barcellona voglia mettere a segno questo colpo.

