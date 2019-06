O Bag presenta la borsa Sailor: la nuova sacca in tessuto gommato da portare al mare [GALLERY]

O bag sailor… tutti in barca con la nuova borsa disponibile in tre versioni differenti

O bag lancia la capsule estiva O bag sailor, una sacca/zaino in tessuto gommato con spallaccio in corda, una forma ispirata proprio alle classiche sacche da barca a vela. Perfetto da usare in spiaggia grazie al tessuto impermeabile di facile manutenzione che si può lavare con acqua e sapone è capiente e coloratissimo. Disponibile in versione tinta unita o in versione a righe colorate è l’accessorio divertente da avere per l’estate! Euro 70.

Valuta questo articolo