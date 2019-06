Porsche Design presenta Aviator: 13 eleganti colorazioni per un’estate da sogno [GALLERY]

Aviator Porsche Design: non solo una protezione per gli occhi, ma uno status symbol

E’ importante proteggere gli occhi dai raggi del sole durante tutto l’anno, ma con l’arrivo della bella stagione gli occhiali da sole diventano un accessorio di moda a cui non si può proprio rinunciare. Di qualsiasi colore e forma, gli occhiali da sole fanno impazzire tutti i fashion addicted, che vanno a caccia di quelli più insoliti, originali e speciali.

Per questo motivo Porsche Design ha deciso di presentare Aviator, gli occhiali da sole che oltre ad essere una protezione dal sole sono anche uno status symbol. Gli Aviator Porsche Design sono uno degli occhiali da sole più venduti in assoluto e sono disponibile in 13 eleganti colori in acciaio inossidabile, titanio e oro 18 Kt, alcuni con lenti polarizzate. Le aste con cerniere a molla e le protezioni sui terminali garantiscono un elevato comfort di calzata.

Insomma, è impossibile resistergli!

