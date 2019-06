ATP Eastbourne – Fabbiano super: staccato il pass per i quarti: Djere ko in due set

Fabbiano ai quarti di finale del torneo ATP di Eastbourne: Djere ko in due set

E’ un Fabbiano tenace e motivato, quello sceso in campo oggi pomeriggio per la sfida valida per gli ottavi di finale del torneo ATP di Eastbourne contro Djere. Il tennista italiano ha trionfato dopo una tosta battaglia, in due set, col punteggio di 7-6, 7-6, dopo due ore e 4 minuti di gioco. Uno splendido successo per Fabbiano che adesso attende di scoprire chi tra Simon e Jarry sarà il suo avversari ai quarti di finale.

