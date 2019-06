ATP Antalya – Primo successo in carriera per Sonego, l’azzurro trionfa in Turchia battendo Kecmanovic

Il tennista italiano si prende il primo titolo ATP, superando l’avversario serbo con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-1

Primo successo ATP in carriera per Lorenzo Sonego, che vince il “Turkish Airlines-Antalya Open“, torneo Atp 250 con un montepremi pari a 445.690 euro in scena sui campi in erba della Turchia.

Il tennista italiano si sbarazza in finale del serbo Kecmanovic, battendolo in tre set con il punteggio di 6-7(5) 7-6(5) 6-1, dopo due ore e 47 minuti di gioco. Dopo aver vinto in mattinata la semifinale con Carreno Busta, interrotta nella giornata di ieri, Sonego non si ferma nel pomeriggio, prendendosi il successo in finale e festeggiando così il primo centro Atp in carriera.

