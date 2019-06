Lorenzo Sonego accede alla semifinale dell’ATP di Antalya: il tennista azzurro batte in 3 set il francese Mannarino

Servono 2 ore e 27 minuti a Lorenzo Sonego per accedere alla semifinale dell’ATP di Antalya. Il tennista italiano, numero 75 del mondo, ottiene un importante successo in 3 set sul francese Adrian Mannarino. Sonego si è imposto in rimonta con il punteggio di 3-6 / 7-6 (7-3) / 6-3.

