ATP Antalya – Lorenzo Sonego in finale! Carreno Busta sconfitto in 2 set

Lorenzo Sonego raggiunge la finale dell’ATP di Antalya, la prima della sua carriera: il tennista italiano supera Carreno-Busta in 2 set

Lorenzo Sonego è in finale ad Antalya. Sull’erba turca, il tennista italiano numero 75 al mondo, raggiunge per la prima volta in carriera la finale di un torneo. Sonego supera il numero 59 al mondo, lo spagnolo Pablo Carreno-Busta, in 1 ora e 37 minuti. Sonego si è impone con il punteggio di 3-6 / 6-7 (2-7) al tie-break.

Valuta questo articolo