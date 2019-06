Atalanta, la rivelazione del Papu Gomez: “sono stato molto vicino alla Lazio, ma…”

Il giocatore argentino ha rivelato di aver ricevuto due offerte allettanti, decidendo però di rifiutarle per rimanere in nerazzurro

Il Papu Gomez e l’Atalanta, una storia d’amore forte e duratura che ha resistito anche a due offerte importanti ricevute dall’argentino. Negli ultimi due anni sono state molte le richieste arrivate al numero 10 nerazzurro, che ha deciso sempre di declinarle per rimanere a Bergamo.

A svelarlo è proprio Gomez ai microfoni di Sky Sport: “è vero che negli ultimi due anni sono stato vicino alla Lazio. Ovviamente sapevo dell’interesse ma comunque sono sempre stato molto chiaro. Volevo giocare l’Europa League con l’Atalanta. Il terzo anno poi mi è stata fatta un’offerta molto importante dall’Arabia ma alla fine ho deciso con la famiglia che non era il momento. Per fortuna è andata così visto che alla fine giocheremo la Champions League. Gasperini? Dal suo arrivo ha dato all’Atalanta una mentalità vincente. La squadra adesso vuole vincere in ogni campo. Lui è un maestro del calcio. Si lavora tanto in settimana e raccogliamo tutti i frutti la domenica. Iniziamo col pallone e magari finiamo con qualche lavoro a secco, oppure si fa il famoso 7 contro 7 in campo. La parte tattica è fondamentale”.

