Si assegnano oggi le Olimpiadi 2026, il CIO deciderà tra Milano-Cortina e Stoccolma-Are: la giornata LIVE

Nella giornata di oggi il CIO assegnerà l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali del 2026, candidate Milano-Cortina e Stoccolma-Are

Si assegnano oggi le Olimpiadi Invernali del 2026, il Comitato Olimpico Internazionale deciderà a chi attribuire l’organizzazione di questo grandioso evento tra le due candidate rimaste in lizza: Milano-Cortina e Stoccolma-Are.

Di seguito il LIVE della giornata:

13.00 – E’ arrivato a Losanna anche il Presidente del Consiglio: “c‘è tutta l’Italia e un paese unito e compatto che rivendica la legittima ambizione di poter offrire questa opportunità a noi stessi e a tutte le delegazioni che ospiteremo. Vediamo come andrà, ma siamo molto uniti e determinati. Abbiamo storia, abbiamo ricchezza e tanto da offrire. E’ un esame perché c’è un verdetto, ma manteniamo pure le giuste proporzioni. Non è un momento in cui l’Italia dimostrerà tutta se stessa senza appello: è un’occasione importante per il Paese“, queste le parole di Giuseppe Conte.

12.40 – Queste le parole del sottosegretario Giorgetti dopo la presentazione tecnica di Milano-Cortina: “gli studi delle università Bocconi, La Sapienza, Ca’ Foscari dicono che l’impatto economico di una manifestazione come le Olimpiadi è importante per l’economia delle regioni, per il turismo. Il governo italiano ha presentato tutte le garanzie, crede negli eventi sportivi come motore di uno sviluppo economico e delle infrastrutture. L’intero Paese crede nella nostra candidatura e nella possibilità di ospitare i Giochi in Italia“.

12.30 – San Siro sarà il teatro della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali del 2026 nel caso in cui il CIO le assegno a Milano-Cortina, lo ha annunciato il sindaco Sala: “il Comune è proprietario di San Siro, se (Milan e Inter, ndr) decidono di fare uno stadio posso solo dire due cose. Ci vorrà tempo. E poi alla fine siamo padroni dello stadio. Nel dossier abbiamo garantito che nel 2026 San Siro sarà ancora funzionante. Questa è la fine della storia. Dopo il 2026, nel caso avremo un nuovo stadio, decideremo il futuro di S.Siro. Ma ora siamo nell’assoluta condizione di confermare che quella sarà la sede della cerimonia di apertura“.

12.25 – Il presidente Malagò è intervenuto in conferenza stampa dopo la riunione tecnica con i membri del CIO: “non concentriamoci sui costi ma sulle opportunità. I membri CIO erano felicissimi di quello che abbiamo detto, sono sicuro che tutti i dettagli sono stati messi sul tavolo. Nessuna domanda da parte del CIO sulla pista di bob di Cortina. L’83 per cento degli abitanti della zona interessata è favorevole ai Giochi olimpici del 2026“.

12.19 – Queste le parole di Luca Cordero di Montezemolo in conferenza stampa: “solo le immagini di Cortina parlano da sole, mi sembra un’ottima presentazione, un bel progetto, un progetto italiano, che ha tre vantaggi, un supporto totale da parte del mondo della politica che questo in Italia non è normale, un grande supporto in particolare dai due presidenti di regione Veneto e Lombardia, posti veramente meravigliosi con impianti già esistenti con investimenti buoni“.

12.00 – Giuseppe Conte è appena sbarcato a Ginevra, il Presidente del Consiglio è adesso atteso a Losanna per sostenere la candidatura di Milano-Cortina ai Giochi Olimpici Invernali del 2026. Alle 14.45 il Premier terrà poi il proprio discorso, a margine dell’ultima presentazione della candidatura italiana.

11.45 – Saranno 82 i membri del CIO che, dalle ore 16 fino alle 16.30, voteranno per l’assegnazione delle Olimpiadi del 2026, a comunicarlo è lo stesso Comitato Olimpico Internazionale. Non potranno votare Granduca di Lussemburgo, il principe del Bhutan Jigyel Ugyen Wangchuck, la slovacca Danka Bartekova e la canadese Hayley Wickenheiser, i membri sospesi o autosospesi, lo sceicco Ahmad Al-Fahad Al Sabah, Patrick Hickey e Frank Fredericks, i membri svedesi (Gunilla Lindberg e Stefan Holm) e quelli italiani (Ivo Ferriani, Franco Carraro e Giovanni Malagò). Il presidente del CIO di prassi non vota. Il quorum da raggiungere è 42, anche se non è escluso il pareggio. In tal caso si procederà ad una seconda votazione. Alle ore 18 il presidente del CIO Thomas Bach comunicherà la delegazione vincitrice.

11.32 – Sono stati resi noti i principali argomenti toccati questa mattina nel corso della riunione tecnica tra la delegazione svedese e i membri del CIO, chiamati oggi ad assegnare le Olimpiadi Invernali del 2026. Aderenza all’Agenda 2020, condizioni meteo di Are e supporto del governo, questi i temi trattati come riferito dal sindaco di Stoccolma Wanngard: “penso che sarà un giorno emozionante e sono molto orgogliosa della squadra svedese, abbiamo risposto a tutte le domande presentando Stoccolma, Are e tutta la Svezia come una fantastica nazione invernale. E’ una candidatura forte. C’è stata una domanda sulle garanzie finanziarie ma ha risposto il nostro primo ministro, penso che ora la situazione sia piuttosto chiara e loro mi sono sembrati soddisfatti. Stasera sarà molto emozionante. Ci siamo incrociati con i nostri colleghi di Milano-Cortina e ci siamo augurati reciprocamente buona fortuna, è positivo avere un buon rapporto comunque andrà a finire. La nostra è una sfida all’insegna del fair play“.

10.50 – Ha preso il via la presentazione tecnica della delegazione di Milano-Cortina davanti agli 82 membri del Cio che alle 16 voteranno scegliendo la città ospitante dei Giochi invernali 2026. Il presidente del Coni Malagò ha fatto una raccomandazione a tutti: “ragazzi, qualsiasi cosa, sorridiamo“.

10.27 – Queste le parole di Malagò: “è dura, è tosta, è complicata, ma l’ho detto dall’inizio, sono positivo. Penso che ce la facciamo. C’è tensione, emozione, adrenalina. E’ la gara, è un testa a testa, dentro o fuori, emozionante. Tanti atleti mi hanno mandato messaggi nelle ultime ore. E’ un po’ come l’atleta che quando smette passa dall’altra parte della scrivania e diventa allenatore, tutti dicono che si soffre molto di più. E’ una gara a cui partecipi ma dove in realtà non giochi, dipende da qualcun altro, e si gioca a scrutinio segreto. La presenza della principessa Vittoria nella delegazione svedese? Noi ce la giochiamo con l’importanza dei valori del tricolore. Il video di Mattarella? La sua parola onora la candidatura, dal primo momento il presidente è stato fantastico, coraggioso. Si è sempre dimostrato sensibile nei confronti dello sport“.

10.12 – Abito blu e bandierine tricolori per la delegazione italiana, guidata dal presidente del Coni Giovanni Malagò. Insieme a lui presenti alcuni atleti, da Sofia Goggia ad Arianna Fontana, oltreché i governatori delle regioni interessate nella candidatura, Attilio Fontana della Lombardia, Luca Zaia del Veneto, Maurizio Fugatti del Trentino ed Arno Kompatscher dell’Alto Adige. Ci sono i sindaci Giuseppe Sala (Milano) e Gianpaolo Ghedina (Cortina). Tra i testimonial ci sono anche Luca Cordero di Montezemolo, Nicola Pietrangeli, Marcello Lippi ed Evelina Christillin.

10.00 – La delegazione italiana ha raggiunto lo SwissTech Convention Center per la prima seduta tecnica con il Cio, in vista del l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali del 2026. Queste le parole di Franco Carraro: “la partita è questa, abbiamo da una parte la candidatura italiana che rispetta di più i requisiti e dall’altra quella svedese che rispecchia il principio dell’universalità perché non hanno mai ospitato i Giochi invernali invece noi li abbiamo avuti 13 anni fa. E’ un paradosso ma in questo momento l’Italia è più affidabile della Svezia“.

09.35 – “La candidatura italiana è migliore di quella svedese, è un fatto tecnico“, queste le parole di Evelina Christillin ai microfoni di Radio Anch’io lo Sport. “La Svezia è l’ottava volta che si candida e non ha mai ottenuto le Olimpiadi mentre noi le abbiamo organizzate appena 13 anni fa“.

09.10 – La delegazione di Stoccolma-Are ha raggiunto lo SwissTech Convention Center, dove nel pomeriggio verranno assegnati i Giochi Olimpici del 2026. La principessa Vittoria di Svezia guida la delegazione scandinava, che dovrà partecipare adesso ad una prima riunione tecnica per esporre il proprio programma. L’erede al trono indossa un vestito celeste polvere e porta il foulard della candidatura svedese, come il resto della delegazione formata anche da alcuni atleti olimpici. All’ingresso i rappresentanti della Svezia, con le bandierine in mano, si sono caricati con un applauso.

Valuta questo articolo