Arsenal, Aubameyang e il richiamo dei soldi: lo Shanghai SIPG pronto a offrirgli 300 mila sterline a settimana

Pierre-Emerick Aubameyang può lasciare l’Arsenal per un’offerta impossibile da rifiutare: il bomber gabonese corteggiato dallo Shanghai SIPG che è pronto a ricoprirlo d’oro

Pierre-Emeric Aubameyang è uno dei bomber più prolifici d’Europa. L’attaccante dell’Arsenal, che in passato ha militato nelle giovanili del Milan, ha firmato quest’anno 22 gol in Premier League, risultando il miglior marcatore alla pari con Salah e Manè. Quella attuale però potrebbe essere stata l’ultima stagione del bomber gabonese con la maglia dei Gunners. Il richiamo della Cina è forte. Lo Shanghai SIPG sarebbe pronto ad offrirgli 300 mila sterline a settimana, un’offerta davvero complicata da rifiutare per l’attaccante classe 89 che si avvia verso la fase discendente della carriera. L’unico motivo per declinare l’offerta sarebbe la volontà di Aubameyang di voler restare nel ‘calcio che conta’, evitando dunque di trasferirsi in un campionato poco performante come la Super League Cinese.

