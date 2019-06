L’amicizia oltre la rivalità: Van de Sanden commuove il web, scoppia in lacrime per l’eliminazione dell’avversaria giapponese

Una scena commovente e da applausi al termine di Olanda-Giappone: Van de Sanden vola ai quarti ma scoppia in lacrime per l’eliminazione dell’amica-avversaria giapponese

E’ andata in scena ieri sera la sfida tra Olanda e Giappone, valida per gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminile: una doppietta di Martens ha permesso alle olandesi di staccare il pass per la prossima fase della rassegna iridata, nella quale dovranno fare i conti con l’Italia del ct Bertolini.

I Mondiali di calcio femminile stanno regalando emozioni speciali, non solo per i risultati in campo, ma anche per le scene speciali che le atlete ci regalano ogni giorno dai campi,e non solo. Ieri sera, per esempio, tutti sono stati colpiti dalla reazione di Shandice Van de Sanden: dopo il successo dell’Olanda, la calciatrice famosa per la sua eccentricità, per l’esordio con i capelli leopardati ed il volto sempre tuccato, è scoppiata in lacrime per… una sua avversaria.

La Van de Sanden si è subito fiondata a consolare la sua compagna di squadra nel Lione Kumagai, disperata per l’eliminazione: l’olandese è scoppiata a piangere con la sua amica, cercando in tutti i modi di consolarla.

“Una delle persone più carine che abbia mai incontrato. Una vera professionista, nessuno conosce tutto il duro lavoro che hai fatto prima e dopo ogni sessione di allenamento. Ma io si. Sono orgogliosa di te, puoi essere orgogliosa del tuo team e di te stessa“, ha scritto Van de Sanden sui social.

AAAAAWWWWWWW 😭😭 Kumagai is DEVASTATED and Shanice Van de Sanden is comforting her AND crying too….. My poor heart…. #TeamOL #OLFamily 🔴🔵#NEDJPN pic.twitter.com/uf9MqjZjFf — CHERYL🌹🇫🇷 (@destiny_ifoot) 25 giugno 2019

