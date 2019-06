Allenamento sexy per Genie Bouchard: la tutina da ‘panterona’ mette in risalto il lato B [FOTO e VIDEO]

Genie Bouchard sexy in allenamento in vista di Wimbledon: la tutina Nike fa impazzire i follower della tennista canadese

E’ tutto pronto per il terzo Slam della stagione: lunedì partirà ufficialmente l’edizione 2019 di Wimbledon. Angie Kerber difenderà il titolo sull’erba inglese, ma dovrà fare i conti con tante toste avversarie. C’è chi si sta allenando disputando l’ultimo torneo di preparazione, a Eastbourne, chi invece preferisce fare da sè ed allenarsi per conto proprio, come Genie Bouchard.

La tennista canadese, numero 79 del ranking Mondiale, ha infatti pubblicato sui social foto e video di un suo allenamento in vista di Wimbledon. A balzare agli occhi però non sono i suoi scambi, bensì il suo outfit, che lei stessa ‘promuove’. “Catsuit kinda day”, ha scritto infatti nelle sue Storie Instagram, ringraziando Nike. Look da panterona per la Bouchard, che ha sfoggiato una tutina attillatissima, mandando in delirio tutti i suoi follower.

Valuta questo articolo