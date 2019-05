MotoGp – Valentino Rossi versione tifoso: “Conte all’Inter? Vi dico cosa penso veramente di lui”

Valentino Rossi apprende la notizia della conferma di Antonio Conte come nuovo allenatore dell’Inter: il pilota Yamaha spiega il suo punto di vista da tifoso nerazzurro

Lo spettacolo della MotoGp si sposta in Italia per la gara del Mugello e Valentino Rossi si prepara ad un weekend da superstar, più di quanto gli accada normalmente in altre parti del mondo. Le ragioni sono ovvie, la marea gialla è pronta a far sentire tutto il suo sostegno al pilota Yamaha nella gara di casa. Tornato in Italia, il ‘Dottore’ ha appreso subito la prima buona notizia: Antonio Conte verrà ufficializzato nel giro di poche ore come nuovo allenatore dell’Inter. Valentino Rossi, grande tifoso nerazzurro, ha svelato all’Ansa il suo punto di vista sull’ex allenatore della Juventus: “Conte all’Inter? Ma è ufficiale, è vero? Eheheh allora… Però è molto bravo, ecco! Come allenatore è veramente tosto e alla fine sono contento se Conte viene all’Inter perchè è uno che dovunque sia andato ha sempre vinto e convinto. Una buona notizia dai“.

