Ginnastica artistica, Laura Morì a caccia del podio alle Universiadi di Napoli: “non vedo l’ora di iniziare”

L’atleta azzurra ha voglia di esibirsi per provare a strappare una medaglia alle Universiadi in programma a Napoli

Due argenti in Coppa del mondo tra Baku e Doha e ora la sfida: il podio a Napoli 2019. Lara Morì è l’asso nella manica della nazionale italiana femminile di ginnastica artistica che sarà in gara all’Universiade, con le competizioni che si svolgeranno al PalaVesuvio di Napoli dal 3 al 7 luglio.

Tre ori vinti ai Giochi del Mediterraneo a Terragona lo scorso anno, il trionfo agli Assoluti di Riccione nel corpo libero, poi i due podi in Coppa del mondo nel 2019: ora si allena cinque ore al giorno in vista di Napoli 2019, esercizi alla trave e nel corpo libero: “mi sto allenando intensamente dopo aver disputato l’ultima gara di serie agli inizi di maggio – spiega la ginnasta toscana – l’Universiade è un’occasione straordinaria, ho vissuto un’esperienza del genere lo scorso anno ai Giochi del Mediterraneo, culture differenti, usi differenti, non solo sport ma la possibilità di crescere come individui, non vedo l’ora che inizi la competizione”.

Stefania Bucci, allenatrice di Lara Morì, per le chances di medaglia, punta sulle esibizioni a corpo libero e alla trave, anche se la ginnasta azzurra sarà in gara anche nel volteggio e nelle parallele asimmetriche: “le avversarie non mancano, dalle russe alle americane, ma si gioca in casa, in una competizione fantastica, darà tutto per essere su quel podio”. (Stg/AdnKronos)

