Taekwondo – Simone Alessio da favola a Manchester: il 19enne calabrese sul tetto del Mondo

Simone Alessio è il nuovo campione del mondo di Taekwondo nella categoria 74kg

Simone Alessio ha scritto un nuovo capitolo della storia dello sport italiano: l’atleta calabrese, appena 19enne si è aggiudicato ieri il titolo di campione del mondo di Taekwondo dei 74kg. Il giovane Simone ha battuto nella finale di Manchester il campione olimpico in carica, Abughaush, per 18-11, diventando così il primo italiano di sempre ad aggiudicarsi un Mondiale in questa disciplina.

Era da 10 anni che l’Italia del Taekwondo non saliva su un podio Mondiale e Simone Alessio ieri è riuscito a regalare questa immensa soddisfazione. “Ho realizzato un sogno. È l’emozione più grande mai provata, la auguro a tutti quelli che praticano sport. Carlo? È da sempre il mio idolo”, ha affermato dopo la vittoria.