Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: dieci gli squalificati per l’ultima giornata di campionato

Sono dieci i calciatori che salteranno l’ultima giornata di campionato per squalifica, che stangata per Federico Barba del Chievo

Il Giudice Sportivo ha squalificato dieci calciatori per l’ultimo turno di Serie A, in programma nel prossimo week-end. Stangato Federico Barba del Chievo, sanzionato con tre giornate di stop per espressione ingiuriosa rivolta all’arbitro. Stagione finita in anticipo anche per Bernardeschi e Matuidi della Juve, oltre che per Koulibaly e Allan.

Tre turni di stop: Federico Barba del Chievo per un’espressione ingiuriosa nei confronti del direttore di gara;

Un turno di stop: Federico Bernardeschi e Blaise Matuidi (Juventus), Giuseppe Pezzella e Marvin Zeegelaar (Udinese), Joaquin Correa (Lazio), Hans Hateboer (Atalanta), Kalidou Koulibaly e Allan (Napoli) e Mariusz Stepinski (ChievoVerona).

