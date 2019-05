Scherma, Grand Prix Fie di fioretto: successo per Alessio Foconi, nel femminile Volpi ed Errigo sul podio

Alessio Foconi ha vinto il Grand Prix Fie di fioretto per quanto concerne la gara maschile, secondo posto di Alice Volpi e terzo di Arianna Errigo

Gli azzurri assoluti protagonisti del Grand Prix Fie di fioretto. La squadra guidata dal ct Andrea Cipressa festeggia il successo di Alessio Foconi nella gara maschile, il secondo posto di Alice Volpi e il terzo di Arianna Errigo nella prova femminile. La Cina sembra portar bene al fiorettista ternano che dopo il titolo iridato conquistato a luglio a Wuxi, si aggiudica la prova di Shanghai, siglando il secondo successo stagionale e il sesto podio in otto gare di Coppa del Mondo. L’azzurro sale sul gradino più alto del podio grazie alla stoccata del 15-14 con cui in finale supera lo statunitense Nick Itkin, dando continuità al successo in semifinale contro il portacolori di Hong Kong, Choi Chun Yin Ryan per 15-11. ll podio femminile invece vede Volpi ed Errigo salire rispettivamente sul secondo e terzo gradino di un podio dove a festeggiare è stata la russa Inna Deriglazova, grazie proprio ai successi prima sulla lombarda per 15-10 e poi in finale sulla toscana anche in questo caso col punteggio di 15-10. (Spr/AdnKronos)

