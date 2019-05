Risultati Serie A 36ª Giornata – L’Udinese travolge il Frosinone, l’Empoli non molla e batte la Sampdoria: lotta salvezza ancora aperta

L’Udinese batte 1-3 il Frosinone, l’Empoli supera 1-2 la Sampdoria e tiene aperta la corsa salvezza: i risultati dei match di Serie A della 36ª Giornata

Dopo la vittoria del Torino sul Sassuolo nel lunch match, il programma della 36ª Giornata di Serie A prosegue con soli due match che, a dispetto del numero, risultano ugualmente molto importanti. In palio punti importanti per la lotta salvezza che, con 3 giornate al termine (2 dopo quella odierna), risultano fondamentali per evitare la Serie B. L’Udinese ottiene una vittoria importante sul campo del Frosinone per 1-3, firmata dalla doppietta di Okaka e dalla rete di Samir (di Dionisi il gol dei ciociari) e sale a quota 37 punti, scavalcando il Genoa. Vittoria esterna acnhe per l’Empoli che batte 1-2 la Sampdoria (reti di Farias e Caputo per i toscani, di Quagliarella per i liguri) e si rilancia a quota 35 punti, ancora 18ª, ma con un punto in meno del Genoa.

Risultati Serie A 36ª Giornata:

Atalanta-Genoa 2-1

Cagliari-Lazio 1-2

Torino-Sassuolo 3-2

Frosinone-Udinese 1-3

Sampdoria-Empoli 1-2

