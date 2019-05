Quelli che il calcio diventa “Quelli che aspettano… il Giro d’Italia” in occasione dell’edizione 102 della Corsa Rosa

“Quelli che il Calcio” indossa la maglia rosa e diventa “Quelli che aspettano… il Giro d’Italia”. Mahmood in collegamento da Tel Aviv, ospiti in studio Elisabetta Gregoraci, Melissa Satta ed Eleonora Pedron

Da domenica 12 maggio per le ultime due puntate della stagione, “Quelli che il Calcio” si trasforma in “Quelli che aspettano… il Giro d’Italia”, in onda dalle 14:00 alle 15:00 su Rai2 e in simulcast su Radio2, per accompagnare l’attesa della Corsa Rosa, sempre con la conduzione di Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran.

Direttamente da Tel Aviv, Mahmood, triplo disco di platico con il brano “Soldi” che ha trionfato a Sanremo e che su YouTube ha quasi raggiunto quota 80 milioni di views, interviene in collegamento per raccontare la sua imminente esperienza all’Eurovision Song Contest, che lo vedrà rappresentare l’Italia nella finale prevista per sabato 18 maggio.

Al grande tavolo siedono invece le showgirl Melissa Satta ed Eleonora Pedron, il campione del mondo Fulvio Collovati, la leggenda del tennis Adriano Panatta, l’ex calciatore e commentatore Massimo Mauro, l’arbitro degli arbitri Paolo Casarin e il giornalista Giorgio Terruzzi.

Emanuele Dotto segue in una diretta itinerante il Giro d’Italia per riportare in studio tutte le novità, mentre Davide Cassani, ex ciclista e commentatore, è a Fucecchio dove si conclude la gara. A seguire dallo stadio l’anticipo di Serie A delle 12:30 tra Torino – Sassuolo ci sono invece il rapper Willie Peyote e Sara Peluso, moglie del terzino neroverde Federico.

Tanto divertimento con i comici di “Quelli che il Calcio”: Ubaldo Pantani interpreta l’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti, Brenda Lodigiani è la ballerina Renella del musical La Bisaccia Incantata, Toni Bonji realizza spassosi commenti tecnici nei panni di Paride Coccio e Antonio Ornano alias Folco Maria Brandauer racconta esilaranti aneddoti sportivi.

Al Salottino TV ci sono Rocco Tanica e la showgirl Elisabetta Gregoraci per commentare la “Bella Televisione” della domenica, Melissa Greta Marchetto siede alla postazione web per proporre le immagini più irreverenti sull’attualità, mentre Mimmo Magistroni si reca a Cuneo per realizzare la moviola dei gol della Serie A con i giovani calciatori del paese. Dal Pub di Corso Sempione Federico Russo, il comico Herbert Ballerina, l’ex ciclista Dino Zandegù e la cholita Giulia Coppini mostrano e commentano il lato divertente dello sport. La colonna sonora è affidata ai Jaspers, resident band di “Quelli che il Calcio”.

Quelli che… a Radio2 prosegue il simulcast con il duo Tamara Donà e Andrea Santonastaso, per commentare tutto quanto succede in tv su Rai2 e raccontare com’è cambiata la domenica degli italiani.

Dalle ore 21.00 torna la striscia domenicale “Quelli che il Calcio dopo il TG”.

