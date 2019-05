Pallavolo, la Golden Tulip ritorna in A1 dopo 15 anni: battuta la Zambelli Orvieto in Gara-3

Gioia Golden Tulip, batte 3-1 la Zambelli Orvieto ed è promossa in Serie A1 dopo 15 anni di assenza

Arriva da Caserta l’ultimo urlo di gioia di una stagione pallavolistica indimenticabile. La Golden Tulip Volalto 2.0 batte 3-1 la Zambelli Orvieto nella decisiva Gara-3 di Finale dei Play Off Promozione e conquista la Serie A1, riportando la Campania nell’Olimpo del volley quasi 15 anni dopo l’ultima apparizione di Arzano, nel 2006. Le rosanero di Dragan Nesic difendono il fattore campo, imponendosi sulle rupestri di Matteo Solforati in un match estremamente equilibrato, e festeggiano un risultato storico: impetuosa la crescita di Ludovica Dalia e compagne, che dal finire della Pool Promozione non hanno più sbagliato un colpo. Applausi anche alle tigri gialloverdi, battute sul filo di lana e a testa altissima.

La cronaca. Orvieto va 0-2 ma Caserta pareggia subito e passa in vantaggio con Matuszkova (3-2). L’ace di Melli lancia la Golden Tulip (7-4). La Volalto 2.0 prova ad amministrare il vantaggio e sfruttando anche qualche errore della Zambelli si porta sul +4 (12-8) che costringe coach Solforati a chiamare time-out. D’Odorico prova ad accorciare le distanze (14-12), e sull’ace di Ciarrocchi la Zambelli torna -1 (16-15). Melli però sfruttando le mani del muro avversario lancia un nuovo allungo: il tabellone dice 20-16. Sul successivo servizio vincente di Repice la formazione rosanero, spinta da un PalaVignola fantastico, va sul 21-16. L’allenatore di Orvieto ferma tutto per 30 secondi. Primo tempo di Frigo e Caserta conquista 6 set point. L’errore al servizio della Prandi fa cambiare campo: si gira 25-20.

Secondo set. La Golden Tulip va subito sul 5-2. L’ace di Matuszkova lancia Caserta sul 9-5. Servizio e pipe out di Decortes e la Volalto 2.0 va sul 12-8 che porta coach Solforati a chiedere time-out. Caserta sbaglia pochissimo e riesce a confermare il vantaggio d 4 punti quando Matuszkova passa in diagonale nel muro avversario per il 17-13. Montani permette alla sua squadra di tornare -1 (18-17) e coach Nesic si gioca il suo primo time-out della gara. Quando si torna sul taraflex Bussoli pareggia i conti a 18. Muro di Ciarrocchi e Orvieto va avanti 20-21. Secondo muro di fila della centrale umbra e la Zambelli si porta sul 20-22, e Nesic sfrutta anche il secondo ‘tempo’ a disposizione. La contesa torna però in parità a 23. E il PalaVignola diventa incandescente. Frigo out e primo set point Orvieto. Pipe in pallonetto di D’Odorico ed è 1-1 nel conto dei set. Finisce 23-25.

Terzo set. Decortes passa nel muro rosanero e stampa il 3-5. Sul 3-6 coach Nesic chiama time-out. Ciarrocchi a muro fa male: ferma l’attacco di Caserta e porta la sfida sul 3-8. Caserta non ci sta: Maggipinto inizia a prendere tutto, Dalia distribuisce alla grande e Matuszkova in diagonale a 100 km/h trova il -1 (7-8). Repice e Melli (in parallela) riportano la sfida in parità (13-13). La Golden Tulip alza il muro e non lascia passare più nulla: murata Decortes e il risultato arriva sul 15-13. Bussoli in diagonale passa ed è nuovamente pari: 18-18. Ace di Repice e Volalto 2.0 che trova il +2 (22-20). Coach Solforati corre subito ai ripari chiedendo 30 secondi di stop al gioco. Monster block di Melli: tifosi caldissimi, e 2 set point (24-22). Chiude Matuszkova: diagonale da urlo che fa esplodere di gioia tutto il palazzetto (25-22).

Quarto set. Grandissimo equilibrio nella prima parte del parziale con nessuna delle due squadre che riesce a guadagnare un buon vantaggio. La prima squadra ad arrivare a 10 è quella di casa, ma Caserta è avanti solo di un punto. Punto a punto, con la tensione che sale man mano si va avanti. Il +2 arriva nel momento decisivo del match: Decortes spara a rete, poi Caserta sfrutta un ‘contrasto’ sul nastro portandosi sul 20-18. Coach Solforati capisce che il momento è delicatissimo e chiama time-out. Al rientro in campo Matuszkova stampa un murone in faccia a D’Odorico per il 21-18. Sempre a muro Frigo trova il +4 (22-18). Secondo time-out Orvieto. Prandi trova prima un muro vincente e poi l’ace per il 22-20. Coach Nesic ferma tutto. Ma la conquista della Serie A1 è solo questione di secondi: Matuszkova in diagonale chiude i conti, e fa partire la festa.

“Questa vittoria è importantissima a livello personale – afferma Elisa Cella, capitana delle rosanero -, una delle soddisfazioni più grandi della mia carriera, che giunge al termine di una stagione lunghissima, logorante, impegnativa ma conclusa con il lieto fine“.

“Sono trascorsi nove mesi dal giorno del raduno – sottolinea Laura Frigo, centrale della Golden Tulip -, oggi siamo riusciti a centrare l’obiettivo della promozione, nonostante sia stata una stagione difficilissima. Ho accettato di scendere a Caserta e ho vinto la mia scommessa. Ho trovato il calore della gente e un territorio che ci ha dato tutto per farci sentire a casa”.

“Non sono io l’artefice di questo successo – afferma Dragan Nesic, coach della Golden Tulip subentrato a Marco Bracci nel corso dei Play Off -, ma è il gruppo, che ha combattuto sempre anche nei momenti più complicati. Beh, forse un piccolo contributo l’ho dato anche io (sorride, ndr). Caserta merita l’A1, questi tifosi meritano la serie A1 ed oggi abbiamo scritto una pagina splendida di sport“.

“A queste ragazze posso solo dire grazie per quello che hanno fatto per tutta la stagione e anche stasera, per quello che hanno dato, onorando la maglia – spiega Matteo Solforati, coach della Zambelli -. Non siamo arrivati in A1 ma da matricola abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti, dalla prima all’ultima partita, difendendo anche l’impossibile senza mai mollare”.

GOLDEN TULIP VOLALTO 2.0 CASERTA – ZAMBELLI ORVIETO 3-1 (25-20 23-25 25-22 25-22) – GOLDEN TULIP VOLALTO 2.0 CASERTA: Cella 6, Repice 7, Dalia 1, Melli 14, Frigo 16, Matuszkova 22, Maggipinto (L), Ghilardi. Non entrate: Trevisiol, Giugovaz, Fucka. All. Nesic. ZAMBELLI ORVIETO: Ciarrocchi 11, Decortes 13, Bussoli 10, Montani 14, Prandi 2, D’Odorico 12, Cecchetto (L). Non entrate: Venturini, Mucciola, Kantor, Quiligotti (L), Angelini. All. Solforati. ARBITRI: Mattei, Guarneri. NOTE – Durata set: 24′, 26′, 29′, 29′; Tot: 108′.

(6) Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta – (7) Zambelli Orvieto 2-1

Domenica 12 maggio, ore 17.00

Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta – Zambelli Orvieto 3-0 (25-15 25-22 25-18)

Mercoledì 15 maggio, ore 20.30

Zambelli Orvieto – Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 3-1 (25-19 20-25 28-26 25-17)

Domenica 19 maggio, ore 17.00

Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta – Zambelli Orvieto 3-1 (25-20 23-25 25-22 25-22)

