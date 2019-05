MotoGp – Valentino Rossi ‘tenerissimo’ a Jerez de la Frontera: il gesto del Dottore è da applausi [VIDEO]

Valentino Rossi campione anche nelle difficoltà: il bel gesto del Dottore nei confronti dei suoi colleghi al termine del Gp di Jerez de la Frontera

Un sesto posto non del tutto negativo, quello di Valentino Rossi oggi a Jerez de la Frontera: il Dottore è riuscito a rimontare dal 13° posto, portando a casa importanti punti, consapevole però di dover ancora migliorare e lavorare sodo con la sua squadra.

Nonostante un weekend di gara non come aveva sperato, il nove volte campione del mondo si è dimostrato il solito campione, sportivo nei confronti dei suoi colleghi. Valentino Rossi si è infatti complimentato prima col suo compagno di squadra Maverick Vinales, prima di alzare il pollice verso Rins e di avvicinarsi a Morbidelli e Bagnaia. Una pacca anche ad un ducatista per poi impennare davanti al pubblico spagnolo.

