Sballo Marquez a Le Mans, la Honda si traveste da… Mercedes! Ducati sul podio, Valentino Rossi non brilla

Il pilota della Honda vince senza patemi in Francia, precedendo sul podio la coppa Ducati formata da Dovizioso e Petrucci. Valentino Rossi solo quinto

Ennesimo trionfo di Marc Marquez, anche in Francia lo spagnolo lascia solo le briciole a tutti gli altri, andando a vincere in solitaria il Gran Premio di Le Mans.

Un monologo quello del campione del mondo, impensierito ad inizio gara da Jack Miller, prima di prendere in largo e piazzare il terzo successo in cinque gare in stagione. La Honda è sempre più la moto da battere, una moto solida e precisa che solo Jorge Lorenzo non riesce ad interpretare. La Ducati completa il resto del podio, con Andrea Dovizioso che difende la posizione su uno splendido Danilo Petrucci. La Pramac di Miller arpiona il quarto posto davanti a Valentino Rossi, che non brilla tra le curve del tracciato transalpino. Sesto posto per Pol Espargaro su KTM, seguito dalle due SIC Petronas di Morbidelli e Quartararo. Nono Crutchlow, mentre Rins chiude la top ten.

