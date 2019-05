MotoGp – Marquez con i piedi per terra in vista della Francia: “quello di Le Mans può essere un Gp difficile”

Marc Marquez con i piedi per terra: le parole dello spagnolo della Honda alla vigilia del Gp di Francia

E’ tutto pronto per il quinto round della stagione 2019 di MotoGp: dopo il Gp di Jerez e la giornata di test sul circuito spagnolo, i piloti sono pronti per sfidarsi sulla pista di Le Mans per il Gp di Francia. Arriva in terra francese sereno e motivato il campione del mondo in carica, fresco vincitore del Gp di Spagna: “abbiamo avuto un weekend forte a Jerez ed un test produttivo, ma questa è la MotoGp e dobbiamo sempre continuare a lavorare. Tra le gare sono riuscito a rilassarmi un po’ con la F1 e anche alla partita tra Lipsia e Bayern, guidare la mia moto allo stadio è stato fantastico ed il rumore era incredibile. Le Mans può essere un Gp difficile, specialmente per il meteo quindi dobbiamo essere preparati a qualsiasi condizione. L’anno scorso sono stato capace ci vincere qui ma affrontiamo sempre molti rivali“, queste le parole di Marquez alla vigilia del nuovo appuntamento stagionale.

