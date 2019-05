Calciomercato Juventus – Rebus a centrocampo: sogno Milinkovic-Savic, realtà Rabiot. Khedira e Pjanic in bilico

Milinkovic-Savic resta nel mirino della Juventus ma il presidente della Lazio, Claudio Lotito, non intende fare sconti. Rabiot può arrivare a parametro zero: Khedira e Pjanic in bilico

In attesa di conoscere (o meglio, annunciare) chi sarà il nuovo tecnico, la Juventus pensa già alle possibili strategie per il mercato estivo. Nonostante serva un innesto in difesa dopo l’addio di Barzagli, è il centrocampo il reparto che presenta maggiori incertezze. L’arrivo di Ramsey ha sicuramente rinforzato la mediana, ma le situazioni legate a Khedira e Pjanic potrebero far tornare i bianconeri sul mercato. Il tedesco, visti i 32 anni e una certa propensione agli infortuni, potrebbe essere ceduto prima che entri nella fase calante della sua carriera, cercando di monetizzare quanto più possibile il suo addio. Pjanic invece ha corteggiatori in tutta Europa e dalla sua cessione si potrebbe ricavare un cifra vicina ai 60-70 milioni da poter investire sul mercato.

Nella lista dei possibili sostituti è marcato in rosso Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio è un vecchio pallino dei rossoneri, ma il presidente Lotito non intende fare sconti: il serbo non è in vendita, a meno di offerta irrifiutabile e la Juventus, a suo dire, ‘non la farà’. Discorso simile per Paul Pogba, profilo apprezzato dalle parti di Vinovo ma che il Manchester United si farà pagare con un assegno a 9 cifre. Resta più semplice da percorrere la pista che porta ad Adrien Rabiot, in uscita dal PSG a parametro zero.

