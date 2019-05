Lazio, Inzaghi abbassa i toni: “sulle parole di Ranieri si è espressa la società, io penso all’Atalanta”

L’allenatore della Lazio ha parlato in conferenza stampa, spegnendo le polemiche circa le parole di Ranieri

“Per noi è importante parlare di calcio, per quanto è stato detto ieri si è già espressa la mia società“. Simone Inzaghi non replica alle polemiche innescate dalle parole di Claudio Ranieri sulla sconfitta dei biancocelesti nel 2010 contro l’Inter, che permise ai nerazzurri di rimanere in vetta alla Serie A davanti ai giallorossi.

L’allenatore della Lazio si concentra sul match con l’Atalanta, fondamentale per la corsa Champions: “non è una partita importante, ma importantissima, decisiva per la nostra corsa all’Europa. Affrontiamo una squadra forte ma lo siamo anche noi. Con convinzione, cattiveria e coraggio possiamo vincerle tutte da qua a fine stagione“.

Valuta questo articolo