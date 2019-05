Juventus, Lotito prova a blindare Milinkovic-Savic: “nostra intuizione, valorizzato dalla Lazio, altrove non so…”

Claudio Lotito prova a blindare Milinkovic-Savic rispedendo al mittente le lusinghe della Juventus: il presidente della Lazio elogia inoltre il lavoro di Inzaghi

In vista della prossima stagione, la Juventus potrebbe decidere di fare un po’ di spesa in casa Lazio. Simone Inzaghi è stato inserito fra i papabili per il dopo Allegri, mentre secondo gli ultimi rumor di mercato, Milinkovic-Savic avrebbe già un accordo di massima con i bianconeri.

Claudio Lotito non mollerà la presa facilmente. Il presidente della Lazio, secondo quanto si legge sulla ‘Rosea’, non ha intenzione di privarsi dei suoi gioielli: “Inzaghi rappresenta la storia di questa squadra e ha grandi potenzialità. Quando rilevai la società fu il primo a mettersi a disposizione per rinegoziare il contratto. E lì presi con lui l’impegno che gli avrei fatto fare l’allenatore. Sul campo aveva una gran visione di gioco ed era un punto di riferimento dal punto di vista tattico. Si è conquistato tutto da solo. Io gli ho dato l’opportunità di allenare gli Allievi regionali, ha vinto e l’ho promosso agli Allievi Nazionali. Ha vinto anche lì e l’ho portato in Primavera, dove ha ancora vinto e si è meritato la prima squadra, con cui ha già collezionato due trofei. Spero di riuscire a fare lo stesso percorso con Tommaso Rocchi, che quest’anno ha vinto il campionato Under 14: l’anno prossimo lo farò salire di categoria. Milinkovic-Savic? È stato una delle migliori intuizioni avute dalla nostra società, il nostro fiore all’occhiello. È stato eletto miglior centrocampista del campionato e ha avuto una crescita esponenziale. Questo vuol dire che da noi i giocatori vengono formati e valorizzati, da altre parti non lo so“.

