Inter, infortunio per Stefan De Vrij: la nota ufficiale del club e i tempi di recupero

La stagione del difensore olandese potrebbe concludersi anzitempo, considerando che mancano solo tre gare alla fine del campionato

L’Inter perde Stefan De Vrij probabilmente per il resto della stagione, il difensore olandese infatti si è infortunato durante il match con l’Udinese e rischia di saltare le ultime tre gare di campionato.

L’ex Lazio ha riportato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra, come sottolinea la nota ufficiale del club nerazzurro: ‘Esami clinici e strumentali per Stefan De Vrij all’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il difensore olandese distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra. Le condizioni di De Vrij saranno rivalutate nei prossimi giorni‘.

Valuta questo articolo