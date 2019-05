Inter-Conte, è la settimana decisiva per la firma sul contratto: ingaggio milionario per l’ex Juve

Una volta conquistata la Champions League, la società nerazzurra è pronta adesso a far firmare il contratto ad Antonio Conte che sostituirà Luciano Spalletti

La partita contro l’Empoli è stata l’ultima di Luciano Spalletti sulla panchina dell’Inter, l’allenatore toscano si è congedato da San Siro regalando la qualificazione in Champions ai tifosi nerazzurri, battendo 2-1 la formazione toscana.

Al suo posto è pronto ad arrivare Antonio Conte, che firmerà in settimana un contratto triennale da dodici milioni netti. La giornata decisiva potrebbe essere mercoledì, ma bisogna attendere prima il colloquio tra la dirigenza e Spalletti, step fondamentale per poi chiudere l’accordo con l’ex Juventus. Una volta raggiunte tutte le intese, Marotta e Ausilio voleranno a Madrid insieme allo stesso Conte per assistere alla finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool, dopodiché è prevista la partenza per la Cina per incontrare Zhang Sr.

Valuta questo articolo