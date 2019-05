Il Giro d’Italia arriva a L’Aquila 10 anni dopo il terremoto, l’appello di Cataldo: “venite a vederci, la città sta rinascendo”

Il Giro d’Italia arriva a L’Aquila per la 7ª tappa: Dario Cataldo fa un appello ai fan, 10 anni dopo il terremoto che ha devastato la città

Sono passati ben 10 anni dal terremoto che sconvolse l’Abruzzo. Case devastate, vite spezzate e un futuro incerto hanno accompagnato gli abitanti di diverse città, ritrovatisi a fare i conti con la furia della natura, inaspettata e impossibile da controllare. A 10 anni dal terremoto, il Giro d’Italia passa da L’Aquila per la 7ª tappa e il ciclista abruzzese Dario Cataldo ha voluto lanciare un appello ai microfoni di Sky Sport: “spero solo che venga a vederci molta gente perchè l’Aquila ne ha bisogno, è una città che sta rinascendo da zero. Secondo me bisogna venire a vederla, vedere come sta rifiorendo più bella di prima, sarà sicuramente emozionante per noi“.

