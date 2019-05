Giro d’Italia, 2ª tappa da Bologna a Fucecchio: tracciato ed altimetria

Giro d’Italia, 2ª tappa da Bologna a Fucecchio: dopo il successo di Roglic nella cronometro individuale, occhio oggi alle possibili fughe

Giro d’Italia, dopo il trionfo di Roglic nella cronometro d’apertura, andrà in scena oggi la seconda tappa della corsa in rosa. Da Bologna a Fucecchio, si tratta di una tappa prevalentemente pianeggiante con qualche salita sparsa sul tracciato che potrebbe favorire qualche fuga. Dunque potremmo attenderci scossoni e sorprese, con il Giro che sbarcherà in Toscana nel pomeriggio. Vediamo il tracciato e l’altimetria della seconda tappa da Bologna a Fucecchio.

