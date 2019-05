Finale Europa League – Quanta Italia a Baku! Da Sarri all’arbitro Rocchi e una schiera di italians fra le file di Chlesea e Arsenal

Finale di Europa League tutta inglese fra Chelsea e Arsenal, ma con una nutrita presenza di Italia in campo fra manager, arbitro e tanti giocatori passati dalla Serie A

La finale di Europa League fra Chelsea e Arsenal è il trionfo del calcio inglese che vede due finaliste di Premier League anche nell’ultimo atto della Champions League. In campo a Baku però, c’è anche tanta presenza italia. Sulla panchina del Chelsea siedono Maurizio Sarri e Gianfranco Zola, mentre in campo, con il fischietto in bocca, c’è una delle eccellenze arbitrali italiane, il direttore di gara Gianluca Rocchi.

Per quanto riguarda i giocatori, nel Chelsea ci sono i due brasiliani naturalizzati italiani Emerson e Jorginho, ma fra le file delle due squadre è presente anche un nutrito numero di giocatori che hanno giocato nella nostra Serie A. Fra i ‘Blues’ abbia: Higuain (ex Napoli, Juventus e Milan), Zappacosta (ex Torino) e Rudiger (ex Roma); nell’Arsenal giocano invece Torreira (ex Sampdoria), Aubameyang (ex Milan), Papastathopoulos (ex Genoa e Milan), Lichtsteiner (ex Lazio e Juventus) e Mustafi (ex Sampdoria).

