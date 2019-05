Finale Coppa Italia: ecco chi canterà l’inno di Mameli prima di Atalanta-Lazio

Finale Coppa Italia, Atalanta e Lazio si sfideranno mercoledì 15 maggio allo Stadio Olimpico di Roma, alle ore 20.45

Sarà Lorenzo Licitra a cantare l’Inno di Mameli prima della Finale di Tim Cup tra Atalanta e Lazio, in programma mercoledì 15 maggio allo Stadio Olimpico di Roma, alle ore 20.45. Il cantante siciliano, vincitore di X-Factor 2017, eseguirà l’Inno italiano subito prima del fischio di inizio con le due formazioni e gli ufficiali di gara già allineati sul terreno di gioco. “Sono molto orgoglioso di cantare l’Inno di Mameli in un contesto così importante e coinvolgente come la Finale di Tim Cup -ha dichiarato Licitra-. Sarà una grande emozione esibirmi in uno stadio gremito di tifosi e non vedo l’ora di scendere in campo anch’io per dare il mio contributo a rendere spettacolare la serata del 15 maggio”. Licitra si esibirà anche questa sera in occasione del Charity Gala Dinner, organizzato da Lega Serie A e Fondazione Airc per finanziare una borsa di studio destinata alla ricerca sul cancro, proponendo alcuni brani, tra cui ‘Who wants to live forever’ (Queen), ‘Caruso’ (L. Dalla) e ‘Your song’ (E. John). (Spr/AdnKronos)

