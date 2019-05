Ciclismo – Nippo Vini Fantini Faizanè pronta per il Tour of Japan: ecco la formazione

Tutto pronto per il Tour of Japan. La Nippo Vini Fantini vuole far bene nella gara casalinga: ecco la formazione scelta dalla squadra italo-nipponica

Non solo Giro d’Italia, tra pochi giorni al via l’altra grande corsa di casa per il team Italo-Giapponese. Hideto Nakane il leader per la classifica generale, Imerio Cima e Hayato Yoshida i velocisti. Il team sarà al via con la divisa special edition, la medesima utilizzata al Giro d’Italia.

Da domenica 19 maggio prenderà il via il Tour of Japan, l’altro grande appuntamento del mese di maggio del team Italo-Giapponese che insieme al Giro d’Italia affronta i due impegni più importanti della stagione. Hideto Nakane sarà il leder designato per la classifica generale che si deciderà anche e sopratutto nella dura tappa del Monte Fuji, ma spazio anche per le ruote veloci con Imerio Cima e Hayato Yoshida.

LA FORMAZIONE

La stessa formazione del Giro d’Italia è stata composta tenendo conto del doppio importante appuntamento del team nel mese di maggio. Il Tour of Japan è una delle due gare di casa per il team e vedrà Hideto Nakane come leader designato per lottare per la classifica generale, insieme agli altri scalatori del team Masakazu Ito, Filippo Zaccanti e Joan Bou. Questi ultimi due di rientro dai rispettivi infortuni occorsi al Giro di Sicilia. Per le tappe veloci una coppia di velocisti Italo-Giapponese, con Imerio Cima, fratello di Damiano Cima in questi giorni sempre all’attacco al Giro d’Italia e Hayato Yoshida.

La formazione completa:

Hideto Nakane, Filippo Zaccanti, Masakazu Ito, Imerio Cima, Hayato Yoshida, Joan Bou.

In ammiraglia ci sarà il direttore sportivo Valerio Tebaldi che commenta con queste parole l’appuntamento: “Siamo qui da un paio di giorni e abbiamo già fatto le ricognizioni di alcune tappe. Le sensazioni sono buone e vogliamo essere al top per cercare di far bene nella corsa di casa del nostro main sponsor. La nostra è una formazione che può far bene sia sul Monte Fuji che nelle tappe più veloci. In una corsa tappe tutti i team sono sempre agguerriti ma noi cercheremo di far nostro un risultato.”

LA DIVISA SPECIAL EDITION BY SANTINI.

Il team sarà al via del Tour of Japan con la divisa Special Edition di colore bianco divenuta ormai famosa durante le lunghe fughe del Giro d’Italia e realizzata proprio in onore del Giappone e del main sponsor NIPPO Corporation. Grazie a una deroga concessa dall’UCI sarà usata in contemporanea anche per l’altro grande appuntamento del team del mese di maggio, Il Tour of Japan.

Valuta questo articolo