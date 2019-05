MotoGp, Cecchinello ironizza sul tanto discusso spoiler: “altro che Ducati, ecco chi l’ha inventato” [FOTO]

Lucio Cecchinello è stato il protagonista di un post su Instagram in merito alla querelle sullo spoiler della Ducati

“Io so che non è stata la Ducati ad inventare lo spoiler, non ci sono dubbi, qui ci sono le prove“. Lucio Cecchinello scatenato su Instagram, ironizzando sul tanto discusso spoiler che ha sollevato un polverone in casa Ducati a causa delle proteste da parte delle altre case motociclistiche, Honda su tutte. Cecchinello ha postato una foto con un camion che aveva sul proprio fondo qualcosa di simile ad uno spoiler, scherzando un po’ su quanto accaduto nel mondo della MotoGp, smorzando dunque un po’ di polemiche…

