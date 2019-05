Calciomercato Juventus, l’assalto a Milinkovic-Savic non si ferma: pronta l’offerta per la Lazio

Il club bianconero ha deciso di puntare forte sul centrocampista della Lazio, preparando l’assalto finale dopo aver ottenuto il sì del giocatore

La Juventus continua a fare sul serio per Milinkovic-Savic, il club bianconero non ha nessuna intenzione di mollare la presa dopo l’intesa trovata con il giocatore la scorsa settimana.

L’ostacolo più grande però resta quello di convincere la Lazio a privarsene, nonostante il presidente Lotito abbia ammesso che, per un’offerta importante, potrebbe anche decidere di sedersi ad un tavolo e trattare. Il club campione d’Italia ha in mente di mettere sul piatto 60 milioni di euro, ma al momento questa cifra non basta per far capitolare il presidente biancoceleste, che non scende dai 100. Con il passare del tempo la situazione potrebbe però mutare, considerando che la stagione di Milinkovic-Savic non è stata al livello dell’anno prima. Per sbloccare la trattativa, Paratici potrebbe inserire delle contropartite nell’affare che stuzzicherebbero la Lazio. Il profilo che piace a Lotito è quello di Orsolini, che resterà però a Bologna, ma ai biancocelesti non dispiacerebbe nemmeno Rugani. Tutto si deciderà nelle prossime settimane, la Juventus fa sul serio per Milinkovic: toccherà a Paratici trovare la chiave giusta per aprire lo scrigno di Lotito.

