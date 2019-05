Badminton, tutto pronto a Milano per i Campionati Italiani Assoluti: il programma completo

Al PalaBadminton di Milano si terrà la 43ª edizione dei Campionati Italiani Assoluti e la seconda di quelli di Para-Badminton

Tutto pronto al PalaBadminton di Milano per la 43esima edizione dei Campionati Italiani Assoluti e la seconda dei Campionati Italiani di Para-Badminton che inizieranno il 10 Maggio per concludersi con le finali il 12 maggio. Per la seconda volta nella storia del Badminton i due eventi si svolgeranno contemporaneamente in modo che i titoli tricolore di entrambe le discipline si assegneranno nella casa del Badminton azzurro. Se il successo degli assoluti è diventato negli anni una solida conferma, quest’anno per la prima volta anche il ParaBadminton assegnerà i primi storici titoli omologati visto la numerosa crescita rispetto alla passata edizione. Oltre 150 atleti presenti nella città meneghina, con 42 club iscritti, record di partecipazione per la Lombardia che si piazza al primo posto con 9 team e ben 52 atleti. Se il Lazio e la Sicilia con 7 club seguono la Lombardia, spiccano anche i numeri di partecipazione dell’Alto Adige (36 atleti e 5 Club) e del Piemonte (20 atleti e 3 Club). Undici le regioni presenti in totale, infatti all’Alto Adige, Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia sia aggiungono anche la Campania, la Liguria, le Marche, il Molise, la Sardegna e il Veneto.

Grande attesa su Rosario Maddaloni (GS Fiamme Oro) che in caso di vittoria nel singolare maschile potrebbe raggiungere il sesto titolo consecutivo come Paolo de Paoli (1978-1983) e diventare il secondo atleta maschio per titoli conseguiti in tutte le discipline. Maddaloni dovrà vedersi le spalle dal compagno di club Giovanni Greco, testa di serie numero 2 del seeding, da Matteo Bellucci (BC Milano), numero 1 del tabellone e dai giovani Enrico Baroni (GSA Chiari), Giovanni Toti (GSA Chiari) e Fabio Caponio (CS Aeronautica Militare) possibili outsider. Il talento azzurro proverà anche a riconquistare il titolo del doppio maschile in copia con Giovanni Greco, sfuggitogli lo scorso anno per mano di Lukas Osele e Kevin Strobl (ASV Malles/CS Aeronautica Militare). Occhi puntati anche qui su Fabio Caponio e Giovanni Toti e sui finalisti del 2018, Gianmarco Bailetti e David Salutt (BC Milano/SC Meran). (Spr/AdnKronos)

